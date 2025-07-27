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В чьих домах будут отключать электроэнергию на следующей неделе в Костанае?

27 июля 2025, 10:24 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 28 июля по 2 августа сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе компания запланировала работы на высоковольтных линиях и подстанциях в шести районах областного центра.

Иллюстративное фото freepik.com

Отключение потребителей частного сектора и спальных районов

ТП – 264 (работы на ВЛ)

с 28 июля по 02 августа с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Хакимжановой, 19-23, 64-88, 64/1-64/21, 
  • ул. Кооперативная, 66-86, 78/1-78/9, 86/2-86/8, 68/1-68/6, 
  • ул. Комарова, 12-46, 19/1-19/20, 40/1-40/11, 
  • ул. 5 Декабря, 72-90, 82/2-82/12, 64/12-64/18,62/1-62/10.

ж/м п. Амангельды (работы на ВЛ)

28 июля с 10:00 до 17:00

  • Казахтелеком, 
  • СТО, 
  • ИП Нарымбаев, 
  • мастерская-СТО, 
  • поликлиника, 
  • почта №12, 
  • Жарык Жол, 
  • Магазин «Колокольчик», 
  • «Жанар», 
  • «Новинка», 
  • «Феникс», 
  • Парикмахерская, 
  • ИП Позднякова, 
  • ИП Хабибулина, 
  • ИП Умирбаев, 
  • ТОО «КапиталГруппСоюз», 
  • база ТТС.

Частный сектор:

  • ул. К. Маркса, 2-90, 
  • ул. Дружбы, 1-51, 
  • ул. Рудненская, 8-20, 12/1,12/2,
  • ул. Мира, 8-28, 
  • ул. Тепличная, 4-16, 
  • ул. Парковая, 1-38, 
  • ул. Ленина, 2-55, 
  • ул. Набережная, 1-49, 
  • ул. Гоголя, 2-24, 
  • ул. Целинная, 1-37.

ТП – 065 (работы на ТП)

8 июля с 09:00 до 18:00

Спальный сектор:

  • пр. Кобланды Батыра, 36А, 36Б, 36В, 36Г, 28/3.

ТП – 055 (работы на ТП)

с 28 по 29 июля с 09:00 до 18:00

  • Маг. «Солнечный» ул. Каирбекова, 379, 
  • кафе «Элитный бочонок» ул. Каирбекова, 385/2, 
  • Олимп+баня ул. Каирбекова, 379а, 
  • Аптека «Логос» ул. Каирбекова, 
  • Казахтелеком, ул. Каирбекова, 
  • маг. «Пивнов», 
  • Аптека «Цветная» ул. Каирбекова, 383/2, 
  • Стоматология «Эра» ул. Каирбекова, 377, 
  • Цветочный павильон ул. Каирбекова, 
  • магазин «Балапан», ул. Каирбекова, 377, 
  • Киоск «Ваниль» ул. Каирбекова, 
  • Офис, ул. Каирбекова, 385, 
  • Цветочный павильон «у Солнечного», 
  • МФО ул. Каирбекова, 379/1, 
  • Кафе ул. Каирбекова, 385/2.

КТП – 99а (работы на ТП)

31 июля с 09:00 до 18:00

  • Ясли-сад № 1 ул. Белинского, 5, 
  • школа № 122 ул. Белинского, 5.

Частный сектор:

  • ул. Станционная, 8-42, 
  • пр. Спартака, 9-29, 38/2-38/8, 36/1-36/11, 34/8-34/16, 32/3-32/15, 30/2-30/6, 28/1-28/15, 24/10-24/20, 22/2,24/1, 21/1,21/2,18/2,25/1, 1-44, 
  • ул. Станционная, 54/1-54/10, 46,48, 
  • ул. Некрасова, 2-36, 11/1-11/23, 13/1-13/3, 21/1-25/1, 
  • ул. Тургенева, 1-41, 11/1- 29/8, 
  • ул. Белинского, 1-34, 
  • ул. Энгельса, 37-47, 38-54, 42/2-44/21, 18/1-19/2, 32,60,70, 
  • ул. Достык, 41-55, 
  • пр. Станционный, 46-46/10, 48, 48/2.

ТП-82 (работы на ТП)

01 августа с 09:00 до 18:00

  • Магазин-гараж, ул. Рабочая, 171, 
  • ТДС, ул. Фабричная, 2, 
  • ИП Детков, ул. Складская, 5А, 
  • ТОО «Первая складская компания», ул. Складская, 1, 
  • маг. «Вавилон» ул. Фабричная, 4а, 
  • ИП Зудерман ул. Фабричная, 11, 
  • ИП Шайкенов ул. Складская, 7А, 
  • маг. «Индейка», ул. Рабочая, 165, 
  • ТОО «Автощит» ул. Фабричная, 6, 
  • маг. «Азия» ул. Рабочая, 169А, 
  • ТОО «Строитель» ул. Рабочая, 186, 
  • ИП Соколовский ул. Рабочая, 184, 
  • маг. «Малина» ул. Складская, 5а, 
  • маг. «Тенгри» ул. Рабочая, 182а, 
  • ИП Сейдахмектова ул. Сладская, 15,
  •  ИП Федорина ул. Рабочая, 184, 
  • ТОО «ТК-Асель и К» ул. Складская, 1, 
  • ТОО «Казбиовит» ул. Рабочая, 184, 
  • ИП «Нур-Су» ул. Рабочая, 186, 
  • Крюков-мастерская ул. Рабочая, 157, 
  • ИП Исахметова ул. Рабочая, 186, 
  • Склад-офис ул. Рабочая, 163, 
  • ИП Сюмбаева ул. Рабочая, 182а, 
  • Склад ул. Рабочая, 165а.