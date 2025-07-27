В чьих домах будут отключать электроэнергию на следующей неделе в Костанае?
27 июля 2025, 10:24 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 28 июля по 2 августа сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе компания запланировала работы на высоковольтных линиях и подстанциях в шести районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
Отключение потребителей частного сектора и спальных районов
ТП – 264 (работы на ВЛ)
с 28 июля по 02 августа с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Хакимжановой, 19-23, 64-88, 64/1-64/21,
- ул. Кооперативная, 66-86, 78/1-78/9, 86/2-86/8, 68/1-68/6,
- ул. Комарова, 12-46, 19/1-19/20, 40/1-40/11,
- ул. 5 Декабря, 72-90, 82/2-82/12, 64/12-64/18,62/1-62/10.
ж/м п. Амангельды (работы на ВЛ)
28 июля с 10:00 до 17:00
- Казахтелеком,
- СТО,
- ИП Нарымбаев,
- мастерская-СТО,
- поликлиника,
- почта №12,
- Жарык Жол,
- Магазин «Колокольчик»,
- «Жанар»,
- «Новинка»,
- «Феникс»,
- Парикмахерская,
- ИП Позднякова,
- ИП Хабибулина,
- ИП Умирбаев,
- ТОО «КапиталГруппСоюз»,
- база ТТС.
Частный сектор:
- ул. К. Маркса, 2-90,
- ул. Дружбы, 1-51,
- ул. Рудненская, 8-20, 12/1,12/2,
- ул. Мира, 8-28,
- ул. Тепличная, 4-16,
- ул. Парковая, 1-38,
- ул. Ленина, 2-55,
- ул. Набережная, 1-49,
- ул. Гоголя, 2-24,
- ул. Целинная, 1-37.
ТП – 065 (работы на ТП)
8 июля с 09:00 до 18:00
Спальный сектор:
- пр. Кобланды Батыра, 36А, 36Б, 36В, 36Г, 28/3.
ТП – 055 (работы на ТП)
с 28 по 29 июля с 09:00 до 18:00
- Маг. «Солнечный» ул. Каирбекова, 379,
- кафе «Элитный бочонок» ул. Каирбекова, 385/2,
- Олимп+баня ул. Каирбекова, 379а,
- Аптека «Логос» ул. Каирбекова,
- Казахтелеком, ул. Каирбекова,
- маг. «Пивнов»,
- Аптека «Цветная» ул. Каирбекова, 383/2,
- Стоматология «Эра» ул. Каирбекова, 377,
- Цветочный павильон ул. Каирбекова,
- магазин «Балапан», ул. Каирбекова, 377,
- Киоск «Ваниль» ул. Каирбекова,
- Офис, ул. Каирбекова, 385,
- Цветочный павильон «у Солнечного»,
- МФО ул. Каирбекова, 379/1,
- Кафе ул. Каирбекова, 385/2.
КТП – 99а (работы на ТП)
31 июля с 09:00 до 18:00
- Ясли-сад № 1 ул. Белинского, 5,
- школа № 122 ул. Белинского, 5.
Частный сектор:
- ул. Станционная, 8-42,
- пр. Спартака, 9-29, 38/2-38/8, 36/1-36/11, 34/8-34/16, 32/3-32/15, 30/2-30/6, 28/1-28/15, 24/10-24/20, 22/2,24/1, 21/1,21/2,18/2,25/1, 1-44,
- ул. Станционная, 54/1-54/10, 46,48,
- ул. Некрасова, 2-36, 11/1-11/23, 13/1-13/3, 21/1-25/1,
- ул. Тургенева, 1-41, 11/1- 29/8,
- ул. Белинского, 1-34,
- ул. Энгельса, 37-47, 38-54, 42/2-44/21, 18/1-19/2, 32,60,70,
- ул. Достык, 41-55,
- пр. Станционный, 46-46/10, 48, 48/2.
ТП-82 (работы на ТП)
01 августа с 09:00 до 18:00
- Магазин-гараж, ул. Рабочая, 171,
- ТДС, ул. Фабричная, 2,
- ИП Детков, ул. Складская, 5А,
- ТОО «Первая складская компания», ул. Складская, 1,
- маг. «Вавилон» ул. Фабричная, 4а,
- ИП Зудерман ул. Фабричная, 11,
- ИП Шайкенов ул. Складская, 7А,
- маг. «Индейка», ул. Рабочая, 165,
- ТОО «Автощит» ул. Фабричная, 6,
- маг. «Азия» ул. Рабочая, 169А,
- ТОО «Строитель» ул. Рабочая, 186,
- ИП Соколовский ул. Рабочая, 184,
- маг. «Малина» ул. Складская, 5а,
- маг. «Тенгри» ул. Рабочая, 182а,
- ИП Сейдахмектова ул. Сладская, 15,
- ИП Федорина ул. Рабочая, 184,
- ТОО «ТК-Асель и К» ул. Складская, 1,
- ТОО «Казбиовит» ул. Рабочая, 184,
- ИП «Нур-Су» ул. Рабочая, 186,
- Крюков-мастерская ул. Рабочая, 157,
- ИП Исахметова ул. Рабочая, 186,
- Склад-офис ул. Рабочая, 163,
- ИП Сюмбаева ул. Рабочая, 182а,
- Склад ул. Рабочая, 165а.
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