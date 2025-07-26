В начале июля колли с такой кличкой бывший хозяин был вынужден передать на передержку жительнице Костаная Людмиле АКСЁНОВОЙ, которая занимается профессиональным разведением собак этой породы.

У Оливии отличная родословная

- Оливии 5 лет - это самый расцвет собачьей жизни. У нее отличная родословная и благородный породный тип, - рассказала Людмила «НГ». - Она ориентирована на человека, ласковая, любит играть с мячиком, однако осторожна в контактах с незнакомыми. Проживала ранее в семье с ребенком и сейчас охотно ластится и стремится к общению. Абсолютно здорова, жизнерадостна. Не стерилизована. Прививки были сделаны лишь в щенячьем возрасте. Из минусов только одно - ухо стоит, а по стандарту кончик должен немного висеть.

Оливия - не охранная собака, не для цепи. Лучше всего она подойдет для семьи с домом, вольером или хотя бы просторной будкой. При этом отлично переносит жару и холод. Как все колли, нуждается в регулярном уходе за шерстью, но Людмила готова консультировать новых хозяев по грумингу, кормлению и воспитанию.

- Я всегда на связи с владельцами наших колли в Костанае. Эта порода - моя мечта детства, ставшая делом жизни. И я верю, что и для Оливии найдется человек, который подарит ей любовь и заботу, - подытоживает она.

Если вы хотите подарить дом Оливии, пишите на WhatsApp +7-705-911-32-83 или в директ аккаунта в Instagram @colley_and_bengal.