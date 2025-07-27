Кем еще мог стать выпускник колледжа бытсервиса, главным увлечением которого с 10 лет была швейная машинка, чья бабушка работала ткачихой, прабабушка - швеей, а дядя - кожевенником-любителем? «Я обучился самостоятельно. Дядя меня не учил, я просто наблюдал за тем, что он делает», - говорит Тимур КАВКИТАЕВ. Но теперь он учит сам.

Меня зовут кожа

- Только не спрашивайте, что я нашел в кожевенном ремесле, - улыбается Тимур, - вряд ли можно даже описать удивительную текстуру и обаяние самого материала, ощущение причастности к древнейшей человеческой практике шитья из шкур, чувство, что делаешь основательно и надолго… Можно создавать все, что хочешь, причем практичное и нужное для жизни. Кожа - лучший источник надежных и функциональных предметов!

Занятия по кожевенному делу стартовали / Фото Тимура КАВКИТАЕВА

Все начинается с выделки. Это длительный процесс, когда сырец мездрят и обрабатывают химией, чтобы устранить бактерии и животные запахи. Дело требует заводских условий, так что наш герой сюда вообще не суется, просто покупает готовый материал. С окраской - та же маета, только там еще и вредное производство: «Я сам даже не пробую».

Особого предпочтения конкретного вида кожи у Тимура нет - качество и свойства главным образом зависят от выделки и толщины, хотя за каждым материалом тянется своя слава. В одежде или в кожгалантерее больше распространены овчина, телячья кожа и кожа КРС, а по типу выделки - нубук, велюр, замша, наппа, лайка…

Владение иголкой - азы начинающего мастера / Фото из Instagram

Овчина известна как очень нежная. Телячья, конкретно выросток (телят от полугода до года) - одна из самых ходовых, в Костанае оптом стоит от 300 тенге за квадратный дециметр. Кожа КРС (бычина, яловка, воловья) - весьма износостойкая, идет на портупею, седла и продается по 150 тенге, хотя цена сильно варьируется в зависимости от выделки и качества. Свиная кожа (мастер всегда предупреждает мусульман, если она присутствует) - жесткая, это лучший материал для верхней одежды, часто для портфелей, как нечто более объемное и подверженное износу.

Шубки беличьи носила? Кожи крокодила?

Экзотику Тимур тоже видывал. Крокодиловая кожа - самая дорогая в мире. Источники указывают на разброс $500-3 000 за квадратный дециметр. Дальше по стоимости идут питон, скат, страус и олень.

- К нам такой материал не поступает, но заказать можно, - делится информацией Тимур. - Хотя для чего? Современными прессами и оттисками можно запросто воссоздать любой рисунок. Змеиная кожа - очень тонкая и узкая. Максимальная ширина, которую я встречал, - 25 см. Это был питон, причем солидный и немолодой. Смысл ее использовать может быть разве что в странах, где змеи водятся в изобилии. Не про нас. Могу сказать, что сколько есть наземных животных, столько и видов кожи. Но их редко используют из-за недоступности, качества, размера материала и даже природоохранного законодательства.

Мастер говорит, что у него заказывают в основном украшения и аксессуары. Серьезные вещи вроде одежды и сумочек - удел редкого ценителя ручной работы.

- Моя сумочка будет стоить от 50 тысяч, а в бутике можно купить похожую за 25-30 тысяч. Хотя сейчас в магазинах почти нет настоящей кожи - везде кожзам или прессованная, технологическое достижение китайцев. Если обычную кожу я могу сложить пополам и с ней ничего не случится, то прессованную нужно предварительно обрабатывать, иначе она треснет.

Испытать на своей шкуре

У кузнеца это молот, у художника - кисти, а у Тимура - хороший резак и пробойник. Главные инструменты ремесла, без которых никак. Готовые части изделия вручную сшивают вощеной суровой ниткой. Есть еще прессы: для самого материала, для установки фурнитуры, для оттисков, машина для расщепления кожи, существуют установки для ее двоения, шерфования краев, да и много чего еще. Это оборудование больше китайское и турецкое, встречается российское, казахстанского нет совсем.

Семь раз отмерь… /Фото Тимура КАВКИТАЕВА

- Вся наша шкура вывозится за границу - в Китай, Россию, Турцию и даже в Италию, где ее обрабатывают. В Италии нашу яловку умеют разделять на три слайса (слоя) по миллиметру с чем-то. Вручную это делать очень сложно, но у них есть современные технологии. Для своей работы я получаю уже готовую выделанную кожу, которую посредник привозит из Китая.

То есть вся добавочная стоимость оседает за рубежом. Можем ли мы сами? Да. Например, в Аркалыке есть завод по выделке кожи. Но в какой-то период его закрыли. Под Рудным - такая же картина.

- Могу развести руками и сказать: не знаю почему, - признается Тимур Кавкитаев. - А сейчас возобновить производство будет сложно еще и потому, что поразгоняли специалистов. Это притом, что Казахстан - исторически страна выпасного животноводства, и национальная казахская культура предполагает широкое использование кожи. Конечно, обидно, что дела обстоят так. Но не вижу, чтобы кто-то из кожи вон лез, чтобы исправить ситуацию.

Нужное дело

В прошлом году Тимур понял, что обучение и наставничество - наивысший уровень реализации мастерства, и уже провел один обучающий курс. В этом году финансирование его курса идет от управления общественного развития, а посредник - ОФ «Гражданский альянс Костанайской области», с ним и заключался договор. То есть альянс получил деньги от управления и разыграл несколько грантов. Тимур получил 1 млн тенге.

- Автором курса обучения являюсь я сам, я повторяю его с прошлого года. У нас в городе подобных программ нет, и есть ли по Казахстану, я сомневаюсь. Ко мне уже обращались: а смогу ли я выйти на республику?

В рамках одного трехмесячного курса для десяти подростков в возрасте от 15 до 18 лет запланировано 12 трехчасовых мастер-классов. Предпочтение отдавалось детям с инвалидностью, из социально уязвимых слоев населения, сиротам, детям из многодетных семей.

Первое изделие обучающихся - браслет-напульсник / Фото Тимура КАВКИТАЕВА

Первый мастер-класс курса - вводный: что собой представляет кожа, какие используются инструменты, как с ними работать. В конце каждого занятия ученики выполняют практическое задание. Например, на первом они должны изготовить простейшее изделие - кожаный браслет от начала до конца. Дальше сложнее: ремень, ежедневник, портмоне, сумочку… Заканчивается курс экзаменом: теория и изготовление изделия.

- Я выбрал подростков просто потому, что хочу дать им полезные для дальнейшей жизни умения. По прошлому курсу и успехам студентов сужу, что обучиться этому востребованному ремеслу вполне реально.

Футляры из двух видов кожи / Фото Игоря НИДЕРЕРА

Костанаец Амир ДЖУСУБЕКОВ - как раз один из таких успешных молодых мастеров. Хотя парень признался, что сначала ему пришлось научиться держать в руках даже иголку:

Тимур Кавкитаев вручает сертификат Амиру Джусубекову / Фото из Instagram

- За 36 часов курса я узнал много интересной информации о коже и научился ее обрабатывать. Это одно из древнейших национальных ремесел. При работе используются разные инструменты, и очень важно правильно их применять. Раньше я вообще никогда даже не шил, но на проекте многое освоил: пробивать отверстия, заклепки, изготавливать кожаные ежедневники и ремни, например. Хотя и не всегда получалось с первого раза.

Конечно, признается Тимур, его одного на всех желающих мало. Автору статьи известно, что подобный образовательный опыт есть даже у моих коллег по цеху. Не кожевенному, а журналистскому. Да я бы и сам не прочь попробовать. И не потому, что нынче Год рабочих профессий. Любое полезное знание стоит того, чтобы его приобрести, а инвестиции в собственную голову - лучшие из возможных.