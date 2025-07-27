Суть акции «Народный гаишник»: вы сообщаете об опасном участке на дорогах Костаная и излагаете суть проблемы, а мы направляем запрос в департамент полиции.

В редакцию поступают сообщения об опасных участках дорог: с неисправностями в работе светофоров, отсутствием разметки и знаков, а также таких, на которых с точки зрения ПДД и при условии, что все участники дорожного движения соблюдают правила в полной мере, все же есть некоторая опасность. И если после наших публикаций часть водителей и пешеходов в обозначенных местах будет более осторожная, значит, акция «Народный гаишник» затеяна не зря.

Очередное сообщение - от жителя Костаная, который считает, что третья полоса на ул. Карбышева создает аварийную ситуацию:

Ул. Карбышева - Гагарина. Нужен ли здесь знак «Смещение полос»?

- На пересечении с ул. Гагарина (Гвардейская), если ехать из центра города, установлены два светофора. На первом светофоре две полосы, на втором - три полосы. Машины, ехавшие по правой полосе, автоматически продолжают ехать прямо, оказываясь на средней полосе, что создает аварийную ситуацию, так как ехавшие по левой полосе оказываются на крайней левой полосе, предназначенной только для поворота налево. Может, в этом месте нужно поставить знак «Смещение полос»?

«НГ» отправила запросы в отдел ЖКХ Костаная и департамент полиции с просьбой прокомментировать ситуацию.

Две недели назад мы сообщали об отсутствии на ул. Складской пешеходного перехода, по организации которого полиция ранее дала предписание.

- Я обращался в акимат еще в июле 2024 года, мне пообещали установить знак до конца августа, - пояснял читатель. - Позже полиция направила официальное предписание, но знак до сих пор так и не установлен. Это место - активный пешеходный район, где много детей и пенсионеров, машины ездят быстро, и без перехода очень опасно.

В отделе ЖКХ на запрос «НГ» ответили, что выдано еще одно предписание:

- По данному вопросу осуществлялся совместный выезд с отделом технической инспекции, в результате которого выдано предписание для установки знака 5.16.1 - 5.16.2 «Пешеходный переход» на данном участке. На сегодня отделом ЖКХ было дано задание подрядной организации на установку вышеуказанных знаков.

А в ДП объяснили, что в 2024 году дорожные знаки 5.16.1 и 5.16.2 «Пешеходный переход» не были установлены в связи с погодными условиями.

Фото предоставлено читателем

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