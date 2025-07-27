Полицейские привлекли к ответственности 57-летнего мужчину, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сегодня, 27 июля, сообщили в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области.

- Водитель внедорожника TANK 300 грубо нарушил правила дорожного движения и попал в ДТП, - сообщили в полиции. - Позже было установлено, что мужчина был в состоянии опьянения средней степени. Несмотря на это, он продолжил движение по дорогам, представляя серьёзную опасность для окружающих.

Водитель TANK 300 проехал на красный свет и спровоцировал аварийную ситуацию. Затем он потерял управление, врезался в криволинейный брус и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115, нанеся материальный ущерб. После чего водитель покинул место происшествия.

Очевидцы рассказали, что автомобиль петлял по дороге, создавая угрозу пешеходам и другим участникам движения. Ситуация, по их словам, напоминала сцену из игры GTA, - отметили в департаменте полиции Костанайской области.

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В отношении водителя составлены административные материалы по четырем статьям Кодекса об административных правонарушениях РК:

Статья 608 — управление в состоянии алкогольного опьянения;

Статья 611 — оставление места ДТП;

Статья 606 —нарушение участником дорожного движения ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки;

Статья 599 — проезд на запрещающий сигнал светофора.

Автомобиль отправлен на штрафстоянку, сам водитель доставлен в медицинский вытрезвитель. Материалы дела направлены в суд, который примет решение о мере наказания.