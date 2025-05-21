"При непогоде цены взлетают мгновенно" - Мажилисмен предложил снизить тарифы крупных агрегаторов такси
Депутат мажилиса Мархабат ЖАЙЫМБЕТОВ предложил снизить сумму комиссии, которую взимают агрегаторы такси, передает informburo.kz. По его словам, сотни тысяч казахстанских водителей стали сильно зависимыми от онлайн-платформ, через которые оказывают услуги такси.
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Он привёл данные, по которым агрегаторы взимают комиссию с каждой поездки от 16%, а таксопарки добавляют ещё 2-4%.
- По сути большая часть дохода уходит на комиссии платформ и таксопарков, и говорить о том, что водители получают хорошие доходы – нельзя, – сказал Жайымбетов в своём депутатском запросе. - В то же время отечественные приложения получают мало поддержки, и из-за ограниченных ресурсов не могут выдержать конкуренцию. Её отсутствие сужает выбор потребителей, а также не решает вопросы качества и ценообразования.
На личных приёмах жители страны пожаловались народному избраннику на необоснованный рост тарифов на такси, особенно в праздничные дни или при резком изменении погоды, когда цены взлетают мгновенно.
- Сегодня иностранные цифровые платформы выводят из экономического оборота десятки миллиардов тенге, не инвестируя в экономику страны, не развивая инфраструктуру, включая как водителей, так и потребителей. Такие обстоятельства представляют прямую угрозу национальной и экономической безопасности страны, – добавил Жайымбетов.
Депутат предложил:
- оказать поддержку созданию казахстанских онлайн-приложений по оказанию услуг такси, привлечь к работе успешные отечественные цифровые платформы;ввести ценовое регулирование размеров комиссий крупных такси-агрегаторов, снизив её до уровня 3-5%;
- провести регулирование динамического ценообразования, используемого агрегаторами такси, гражданской авиации и железнодорожных перевозок, с учётом того, что их основные расходы остаются стабильными
Ранее первый заместитель премьер-министра РК Роман СКЛЯР поддержал предложение депутатов мажилиса о том, что при оплате поездок в такси в платёжных документах должна указываться информация о перевозчике, пассажире, времени и маршруте следования. В своём запросе группа депутатов от партии Amanat отметила, что в сфере такси отсутствует билетная система, которая позволяла бы идентифицировать услугу как услугу перевозчика. При ДТП семьи погибших и люди, получившие увечья, вынуждены доказывать, что поездка была коммерческой.
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