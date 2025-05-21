Депутат мажилиса Мархабат ЖАЙЫМБЕТОВ предложил снизить сумму комиссии, которую взимают агрегаторы такси, передает informburo.kz. По его словам, сотни тысяч казахстанских водителей стали сильно зависимыми от онлайн-платформ, через которые оказывают услуги такси.

Фото Depositphotos

Он привёл данные, по которым агрегаторы взимают комиссию с каждой поездки от 16%, а таксопарки добавляют ещё 2-4%.

- По сути большая часть дохода уходит на комиссии платформ и таксопарков, и говорить о том, что водители получают хорошие доходы – нельзя, – сказал Жайымбетов в своём депутатском запросе. - В то же время отечественные приложения получают мало поддержки, и из-за ограниченных ресурсов не могут выдержать конкуренцию. Её отсутствие сужает выбор потребителей, а также не решает вопросы качества и ценообразования.

На личных приёмах жители страны пожаловались народному избраннику на необоснованный рост тарифов на такси, особенно в праздничные дни или при резком изменении погоды, когда цены взлетают мгновенно.

- Сегодня иностранные цифровые платформы выводят из экономического оборота десятки миллиардов тенге, не инвестируя в экономику страны, не развивая инфраструктуру, включая как водителей, так и потребителей. Такие обстоятельства представляют прямую угрозу национальной и экономической безопасности страны, – добавил Жайымбетов.

Депутат предложил:

оказать поддержку созданию казахстанских онлайн-приложений по оказанию услуг такси, привлечь к работе успешные отечественные цифровые платформы;ввести ценовое регулирование размеров комиссий крупных такси-агрегаторов, снизив её до уровня 3-5%;

провести регулирование динамического ценообразования, используемого агрегаторами такси, гражданской авиации и железнодорожных перевозок, с учётом того, что их основные расходы остаются стабильными

Ранее первый заместитель премьер-министра РК Роман СКЛЯР поддержал предложение депутатов мажилиса о том, что при оплате поездок в такси в платёжных документах должна указываться информация о перевозчике, пассажире, времени и маршруте следования. В своём запросе группа депутатов от партии Amanat отметила, что в сфере такси отсутствует билетная система, которая позволяла бы идентифицировать услугу как услугу перевозчика. При ДТП семьи погибших и люди, получившие увечья, вынуждены доказывать, что поездка была коммерческой.

Читайте также:

Такси в Казахстане ждут изменения. Что будет с ценами?