Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр поддержал предложение депутатов мажилиса о том, что при оплате поездок в такси в платёжных документах должна указываться информация о перевозчике, пассажире, времени и маршруте следования. На сегодня в сфере такси отсутствует билетная система, которая позволяла бы идентифицировать услугу, передает Informburo.kz.

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В своём запросе группа депутатов от партии Amanat отметила, что в сфере такси отсутствует билетная система, которая позволяла бы идентифицировать услугу как услугу перевозчика. При ДТП семьи погибших и люди, получившие увечья, вынуждены доказывать, что поездка была коммерческой. Также депутаты предложили обеспечить цифровую верификацию водителей при получении заказа и/или регистрации на платформе саморегулируемой организации в момент оплаты взноса.

"Правилами и стандартами СРО будет предусмотрен порядок проведения оплаты за проезд с отражением информации о перевозчике, пассажире, времени и маршруте следования. Использование информационных систем СРО предусматривает создание общего реестра водителей, отвечающих требованиям по безопасности (ежедневная верификация), для всех агрегаторов такси", – отметил в своём ответе Роман Скляр.

По словам первого вице-премьера, информационную систему СРО, в которую также будут входить агрегаторы такси, планируют интегрировать с информационными системами заинтересованных госорганов, содержащими информацию о наличии у водителя водительских прав, прохождении технического осмотра, а также о страховании гражданско-правовой ответственности перед пассажирами. В функционал информационной системы будет включена цифровая верификация водителей при регистрации (в том числе при получении заказа).