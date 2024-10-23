Агрегаторов такси в Казахстане хотят обязать вступать в саморегулируемые организации (СРО). Соответствующий законопроект планируют рассмотреть в Мажилисе, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В ближайшее время депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект по вопросам передачи некоторых государственных функций в области автомобильных перевозок пассажиров в саморегулирование. Инициатором законопроекта выступило правительство.

В случае принятия документа ряд государственных функций в сфере автоперевозок передадут в саморегулирование. Среди них:

организация регулярных международных перевозок пассажиров;

организация регулярных межобластных перевозок пассажиров;

организация нерегулярных перевозок пассажиров;

организация перевозок такси.

Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева рассказала корреспонденту Tengrinews.kz эксклюзивные подробности.

"Саморегулируемые организации объединяют участников профессиональной или предпринимательской деятельности. В Казахстане такие организации уже созданы в разных сферах. Например, это строительство, аудит, юридическая практика. По сути, саморегулирование является частью государственной регуляторной политики", - пояснила Смышляева.

По словам депутата, в нашей стране функцию транспортного контроля в системе перевозок осуществляют 192 инспектора. На 6 000 километров дорог приходится 1 пост транспортного контроля. Такой штат может обеспечить контроль пассажирских перевозок лишь на 6 процентов, а проверку разрешений и уведомлений - всего на 2 процента.

"Результат налицо. Больше 90 процентов пассажирских перевозок являются нелегальными. Практически ушли с рынка крупные автопарки, с маршрутов - качественные комфортные автобусы. Активно вмешиваются в систему перевозок различные платформы и агрегаторы. Это очень удобно и прогрессивно, но требования безопасности должны соблюдаться в любом случае", - сказала парламентарий.

Как отметила Смышляева, растет количество аварий с участием пассажирского транспорта. Это, по ее словам, "прямое следствие плохого технического состояния машин и неготовности водителей". Не проводятся предрейсовый осмотр, медицинский контроль состояния водителей

Еще одна проблема – это автовокзалы. Сегодня, по мнению Смышляевой, они практически не используются по назначению. В местах, где должны работать пункты предрейсового осмотра, места питания и отдыха сегодня размещены универсальные рынки. Поэтому в пассажирских перевозках крайне необходимо навести порядок.

Перевозчики на регулярных международных, межобластных и нерегулярных автобусных перевозках, а также водители такси (кроме тех, кто работает на того или иного агрегатора такси) будут платить взносы в СРО, или иначе - Палату автоперевозчиков. Депутаты предлагают установить следующие размеры взносов:

для перевозчиков, осуществляющих регулярные международные, регулярные межобластные и нерегулярные автобусные перевозки, - от 1 до 7 МРП (от 3 692 до 25 844 тенге в 2024 году);

(от 3 692 до 25 844 тенге в 2024 году); для перевозчиков такси - от ¼ до 2 МРП (от 923 до 7 384 тенге в 2024 году);

(от 923 до 7 384 тенге в 2024 году); для информационно-диспетчерских служб такси, мобильных приложений заказа такси - от 2 до 700 МРП (от 7 384 до 2,5 миллионов тенге в 2024 году) - в зависимости от количества заказов в сутки (от 10 до 100 тысяч);

(от 7 384 до 2,5 миллионов тенге в 2024 году) - в зависимости от количества заказов в сутки (от 10 до 100 тысяч); для автовокзалов, автостанций и пунктов обслуживания пассажиров: автовокзалы - от 15 до 70 МРП (от 55 380 до 258 440 тенге в 2024 году); автостанции - от 5 до 10 МРП (от 18 460 до 36 920 тенге в 2024 году);

(от 55 380 до 258 440 тенге в 2024 году); автостанции - (от 18 460 до 36 920 тенге в 2024 году); пункты обслуживания пассажиров - от 2 до 5 МРП (от 7 384 до 18 460 тенге в 2024 году).

Средства, по словам Екатерины Смышляевой, предназначены для того, чтобы СРО могли выполнять свои функции по регулированию и контролю. При этом каждая организация будет самостоятельно устанавливать размеры взносов - разработчики предлагают лишь установить пределы. Согласно проекту закона, на рынке не может быть создано более трех СРО, но "выбор у участников все-таки будет".

Для чего службам такси нужно вступать в СРО

Законопроект предлагает внедрить элементы саморегулирования в сферу пассажирских перевозок по междугородним и международным направлениям.

"Сегодня, при огромной концентрации рынка у агрегаторов, их деятельность регулируется очень условно. Мы часто слышим, что на них "нет управы". А они - неотъемлемая, если не основная часть организации перевозок такси и рынка такси в целом. В том числе на межобластных и международных маршрутах", - рассказала Екатерина Смышляева.

Членство агрегаторов такси в СРО, по ее словам, необходимо для нормального функционирования перевозок такси и применения единообразных правил и стандартов качества для участников рынка.

"В качестве членов СРО агрегаторы такси будут совместно с перевозчиками участвовать в оперативном принятии правил и стандартов, будут решать проблемные вопросы отрасли. Надеемся, что это поможет вовлечь агрегаторов в оценку состояния транспорта, восстановить предрейсовый контроль водителей. СРО установит внутренние правила по распределению маршрутов", - пояснила Смышляева.

Она добавила, что СРО будет защищать интересы самих водителей, чтобы они своевременно отдыхали, получали гарантии социальной защиты.

Что изменится для пассажиров

По мнению депутата, передача госфункций в сфере автоперевозок в саморегулирование - это "зрелая и адекватная модель организации целой отрасли", которая позволит наладить качественное администрирование требований, установленных для пассажирских перевозок.

"Должный контроль положительно повлияет на безопасность перевозок, повысятся качество и доступность услуг. Улучшится обеспеченность и регулярность пассажирских маршрутов. Сбалансированность рынка в целом положительно скажется и на стабильности тарифов", - добавила Смышляева.

Разработчики обещают вывести из "серой" зоны значительные финансовые обороты и трудовые отношения, в которые вовлечены десятки тысяч человек.