Спустя примерно два часа переговоров с полицией мужчины, кажется, добились того, чего требовали - выплаты задержанной зарплаты от застройщика.

Напомним, 20 мая в 11 часов дня трое рабочих, занимающихся строительством дома № 70 "А" по ул. Победы, стали угрожать, что сожгут себя, стоя на строительной платформе на верхних этажах дома. На картонных листах они на казахском написали "Пусть деньги будут выплачены" и "Нужна помощь". Упоминая своих детей, один из них кричал об украденных авансах и требовал от застройщика выплатить ему зарплату.

Полиция оцепила место стройки и вела переговоры с рабочими.

В 13:12 рабочие сбросили пакет, спустя время подняли его верёвкой наверх. Предположительно представители компании-застройщика, присутствовавшие на месте, положили в пакет деньги. В 13:16 рабочие стали спускаться на платформе. К этому времени полиция расширила зону оцепления до дворов соседних домов, поэтому момент окончательного спуска из единственного доступного ракурса видно не было.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета | Новости | Костанай (@ng.kz_)

В пресс-службе департамента полиции области сообщили, что дом строит компания "Елена Д", наняв для этого субподрядчика.

- Мы что должны были, мы (субподрядчику - "НГ") заплатили, - прокомментировал ситуацию начальник отдела продаж компании Байаман ТААЛАЙБЕК. - Люди должны были требовать свои законные права с нашего подрядчика ИП Budova. Сколько он обещал работникам, я не в курсе.

Напомним, в ноябре 2023 года эта стройка уже попадала в орбиту внимания СМИ. Тогда погиб мужчина после падения башенного крана. Застройщиком дома на тот момент являлось - ТОО NurCom Building. Эта субподрядная организация заключила договор с ТОО «Елена Д». В мае 2024 году суд признал директора ТОО NurCom Building Серика ДИЛЬДАБЕКОВА виновным в несоблюдении правил техники безопасности при проведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека, и назначил наказание в виде 2 лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля.