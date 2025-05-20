На строительной платформе дома по адресу ул. Победы, 70 "А" мужчина в спецовке угрожает сжечь себя через 2 часа с трансляцией происходящего. Он выдвигает требования, но разобрать их из-за высоты сложно. Упоминает своих детей и украденные строительной компанией авансы. Рядом с ним - еще два человека в спецовке.

На одном из картонных плакатов надпись на казахском "Нужна помощь". На втором - надпись "Пусть деньги будут отданы".

Полиция огородила стройку.

- Проводятся переговоры с сотрудниками строительной компании, руководство которой также присутствует на месте, - поделилась с "НГ" пресс-секретарь Департамента полиции области Карина БАЗАРБАЕВА. - По предварительным данным, причиной конфликта стала невыплата заработной платы рабочим. В настоящее время разрешается вопрос о выплате.

Напомним, в ноябре 2023 года на этой стройке погиб мужчина после падения башенного крана. Застройщик - ТОО NurCom Building. Эта субподрядная организация заключила договор с ТОО «Елена Д». В мае 2024 году суд признал директора ТОО NurCom Building Серика ДИЛЬДАБЕКОВА виновным в несоблюдении правил техники безопасности при проведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека, и назначил наказание в виде 2 лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля.