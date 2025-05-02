В 2023 году Наталью СИГАЙ вытащили из депрессии после смерти мужа и помогли заново полюбить себя после инсульта. Корреспондент НГ поговорил с ней о жизни после "Преображения".

Мы решили узнать, что происходит с героинями проекта потому, что сейчас через "Преображение" проходит другая жительница Костаная - Регина Миллер. Интересно узнать, находят ли героини место новому в своей жизни вне проекта.

Юлия Бубнова / Фото из архива "НГ""

"Преображение" - инициатива Центра гендерной поддержки при Альянсе женских сил Костаная. Депутатки Альянса и Клуба женщин-политиков получают много просьб о помощи от женщин в трудной жизненной ситуации. Некоторые истории они адресуют Центру гендерной поддержки. Далее руководитель Центра и проекта "Преображение" Юлия БУБНОВА ищет спонсоров - психологов, визажистов, магазины женской одежды - и за пару дней героиня безвозмездно получает помощь.

Регина Миллер / Фото из архива "НГ"

Бывают проблемы, которые косметическим влиянием не решить. К примеру, у Регины Миллер кифоз позвоночника, который может приковать её к постели, а алиментов от бывшего мужа не хватает на ясли для ребёнка. Поэтому Центр гендерной поддержки будет пытаться выбить для нее квоту на операцию в Астане и поселить в социальный центр с детским садом.

Проблема Натальи Сигай - депрессия после смерти мужа. Махнула на себя рукой - перестала за собой ухаживать и не восстановила мимику лица после инсульта.

За два дня Наталья побывала у массажиста, психолога, ей сделали маникюр, подарили много новой одежды, украшений и цветов. Потом неделю занималась йогой по сертификату.

- Я получила шанс вновь почувствовать себя женщиной, - делится Наталья. - Толчок в новую жизнь, которая до этого была пустой. Я потеряла мужа, и эта депрессия длилась уже несколько лет. Я перестала следить за собой, перестала краситься, одеваться - кому я теперь нужна. Девочки мне показали, что жизнь прекрасна, что можно на себя смотреть с другой стороны, не быть такой мрачной.

Принятие себя после депрессии, уверенность - вещи неосязаемые, особенно в сравнении со вполне предметными решениями для Регины в виде операции и детского сада.

Из-за этого случай Регины в каком-то смысле удобнее - кажется, что против таких важных вещей, как здоровье тела и интересы детей, мужчины даже самых крайних позиций не смогут найти аргумента и обесценить инициативы, подобные "Преображению". Гораздо легче высмеивать и ставить под сомнение полезность таких интересов, как уход за собой и любовь к цветам. Но что делать, если речь идёт о героине, которой требуется именно стереотипно феминная забота о себе? Чтобы заново полюбить себя, нужно пару дней активно любить себя. По крайней мере, в рассказе Натальи эта идея подтверждение находит. И против такого медиаобраза могут встать уже не только мужчины. Многие женщины оскорбляются идеей о том, что проблему могут решить стереотипы об их времяпрепровождении вроде шоппинга.

История Натальи Сигай в этом смысле неудобна настолько, насколько это возможно - из одежды ей подарили норковую шубу и туфли, а из косметических процедур - сделали маникюр. Сравните с обследованием у подолога из нынешнего преображения Регины Миллер.

И думается, что эта женская оппозиция может оказаться страшнее мужской. Мужчины и так мало чем помогают институтам вроде Центра гендерной поддержки: из беседы с Юлией Бубновой стало ясно, что все отозвавшиеся спонсоры - женщины, депутаты и предприниматели. Но все же хочется верить, что самое главное здесь - не политические или общественные амбиции, а чтобы инструмент помогал.

- Когда я шла домой, у меня было много цветов, торт, и люди шли мне на встречу, улыбались и поздравляли, - вспоминает Наталья. - Это было шоком. Значит, я выгляжу хорошо, счастливая. Может, они думали, что у меня день рождения.10 лет назад у меня был инсульт, и после участия в "Преображении" я начала активно им заниматься. Теперь двигается та часть лица, которая была без движения. Я сильная женщина, но Мадина (психолог - "НГ") смогла докопаться до моих проблем.

Большая удача для Центра гендерной поддержки - после Натальи Сигай повстречать Регину Миллер. Две истории показывают, что проблемы одних требуют глубокого структурного вмешательства, а другим нужно заново учиться любить себя. В конце концов это с разным оттенком, но один и тот же шанс - вновь почувствовать себя женщиной.

Фото - кадры из видео Центра гендерной поддержки