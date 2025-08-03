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В чьих домах будут отключать электроэнергию на следующей неделе в Костанае?

3 августа 2025, 10:04 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 4 по 8 августа сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в шести районах областного центра.

В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП – 264 (работы на ВЛ)

С 4 по 8 августа с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Хакимжановой, 19-23, 64-88, 64/1-64/21, 
  • ул. Кооперативная, 66-86, 78/1-78/9, 86/2-86/8, 68/1-68/6, 
  • ул. Комарова, 12-46, 19/1-19/20, 40/1-40/11, 
  • ул. 5 Декабря, 72-90, 82/2-82/12, 64/12-64/18,62/1-62/10.

ТП – 634 (работы на ТП)

4 августа с 09:00 до 18:00

  • ЦОН по ул. Гашека 14, 
  • военкомат по ул. Маяковского 107.

Спальный сектор:

  • ул. Быковского, 3а,
  • ул. Гашека, 12, 12/1, 14, 16, 
  • ул. Чкалова, 1а, 2а.

ТП-056 (работы на ТП)

5 августа с 09:00 до 18:00

  • Поликлиника № 3, 
  • АЗС «Эталон», 
  • ИП куров, 
  • ИП Баекенова, 
  • ИП Есенбаева, 
  • ИП Решетовский, 
  • гаражи «Текстильщик», 
  • ТОО «Евросервис», 
  • промбаза «ДК-Максат», 
  • центр социальной адаптации.

ТП-455б (работы на ТП)

6 августа с 09:00 до 18:00

  • ИП Ахмеилова, 
  • магазин «Орбита», 
  • «Салем», 
  • «Механизатор»,
  • ИП Попова.

Спальный сектор:

  • ул. Майлина 67.

Частный сектор:

  • ул. Дзержинского, 25-88, 43/1-43/14, 
  • ул. Пушкина, 193-232, 
  • ул. Победы, 215-237.

ТП-421 (работы на ТП)

7 августа с 09:00 до 18:00

  • Почта, 
  • ТОО «Кооператор-ПТФ», 
  • кафе «Food mafia», 
  • ИП Дуйсенова, 
  • торговый центр по ул. Касымканова, 41.

КТП-115 (работы на ТП)

8 августа с 09:00 до 18:00

  • ИП Нуркина, 
  • магазин «Шинсервис», 
  • «Ника», 
  • кафе по ул. Свободы, 62.

Частный сектор:

  • ул. Свободы, 43-98, 
  • ул. Красносельская, 46-94, 
  • ул. Мичурина, 1-51, 
  • ул. Транспортная, 1-15, 
  • ул. Темирязева, 2-47.