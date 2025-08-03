План работ Костанайской Горэлектросети с 4 по 8 августа сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в шести районах областного центра.

В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП – 264 (работы на ВЛ)

С 4 по 8 августа с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Хакимжановой, 19-23, 64-88, 64/1-64/21,

ул. Кооперативная, 66-86, 78/1-78/9, 86/2-86/8, 68/1-68/6,

ул. Комарова, 12-46, 19/1-19/20, 40/1-40/11,

ул. 5 Декабря, 72-90, 82/2-82/12, 64/12-64/18,62/1-62/10.

ТП – 634 (работы на ТП)

4 августа с 09:00 до 18:00

ЦОН по ул. Гашека 14,

военкомат по ул. Маяковского 107.

Спальный сектор:

ул. Быковского, 3а,

ул. Гашека, 12, 12/1, 14, 16,

ул. Чкалова, 1а, 2а.

ТП-056 (работы на ТП)

5 августа с 09:00 до 18:00

Поликлиника № 3,

АЗС «Эталон»,

ИП куров,

ИП Баекенова,

ИП Есенбаева,

ИП Решетовский,

гаражи «Текстильщик»,

ТОО «Евросервис»,

промбаза «ДК-Максат»,

центр социальной адаптации.

ТП-455б (работы на ТП)

6 августа с 09:00 до 18:00

ИП Ахмеилова,

магазин «Орбита»,

«Салем»,

«Механизатор»,

ИП Попова.

Спальный сектор:

ул. Майлина 67.

Частный сектор:

ул. Дзержинского, 25-88, 43/1-43/14,

ул. Пушкина, 193-232,

ул. Победы, 215-237.

ТП-421 (работы на ТП)

7 августа с 09:00 до 18:00

Почта,

ТОО «Кооператор-ПТФ»,

кафе «Food mafia»,

ИП Дуйсенова,

торговый центр по ул. Касымканова, 41.

КТП-115 (работы на ТП)

8 августа с 09:00 до 18:00

ИП Нуркина,

магазин «Шинсервис»,

«Ника»,

кафе по ул. Свободы, 62.

Частный сектор: