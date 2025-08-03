В чьих домах будут отключать электроэнергию на следующей неделе в Костанае?
3 августа 2025, 10:04 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 4 по 8 августа сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в шести районах областного центра.
В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
ТП – 264 (работы на ВЛ)
С 4 по 8 августа с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Хакимжановой, 19-23, 64-88, 64/1-64/21,
- ул. Кооперативная, 66-86, 78/1-78/9, 86/2-86/8, 68/1-68/6,
- ул. Комарова, 12-46, 19/1-19/20, 40/1-40/11,
- ул. 5 Декабря, 72-90, 82/2-82/12, 64/12-64/18,62/1-62/10.
ТП – 634 (работы на ТП)
4 августа с 09:00 до 18:00
- ЦОН по ул. Гашека 14,
- военкомат по ул. Маяковского 107.
Спальный сектор:
- ул. Быковского, 3а,
- ул. Гашека, 12, 12/1, 14, 16,
- ул. Чкалова, 1а, 2а.
ТП-056 (работы на ТП)
5 августа с 09:00 до 18:00
- Поликлиника № 3,
- АЗС «Эталон»,
- ИП куров,
- ИП Баекенова,
- ИП Есенбаева,
- ИП Решетовский,
- гаражи «Текстильщик»,
- ТОО «Евросервис»,
- промбаза «ДК-Максат»,
- центр социальной адаптации.
ТП-455б (работы на ТП)
6 августа с 09:00 до 18:00
- ИП Ахмеилова,
- магазин «Орбита»,
- «Салем»,
- «Механизатор»,
- ИП Попова.
Спальный сектор:
- ул. Майлина 67.
Частный сектор:
- ул. Дзержинского, 25-88, 43/1-43/14,
- ул. Пушкина, 193-232,
- ул. Победы, 215-237.
ТП-421 (работы на ТП)
7 августа с 09:00 до 18:00
- Почта,
- ТОО «Кооператор-ПТФ»,
- кафе «Food mafia»,
- ИП Дуйсенова,
- торговый центр по ул. Касымканова, 41.
КТП-115 (работы на ТП)
8 августа с 09:00 до 18:00
- ИП Нуркина,
- магазин «Шинсервис»,
- «Ника»,
- кафе по ул. Свободы, 62.
Частный сектор:
- ул. Свободы, 43-98,
- ул. Красносельская, 46-94,
- ул. Мичурина, 1-51,
- ул. Транспортная, 1-15,
- ул. Темирязева, 2-47.
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