Этого котенка заместитель председателя ОО «Надежда Плюс kst» Ольга СОЛОВЬЁВА нашла возле подъезда одного из домов в Костанае.

Котенок без имени - ласковый, опрятный, уже чипирован

- По всей видимости, кто-то безответственно выбросил малыша, - предполагает волонтер. - К сожалению, выяснить, кто это сделал, не удалось. Но сейчас самое главное - найти для него новый, надежный и теплый дом. Мальчику около 2-4 месяцев. Клички у котенка пока нет. Он очень ласковый, тянется к людям и с радостью идет на контакт. Настоящий мурлыка, он обожает внимание, быстро привязывается и моментально наполняет дом уютом.

Котенок уже обработан от блох и глистов, чипирован (при передаче новому владельцу чип будет переоформлен), прекрасно знает лоток и ведет себя опрятно.

Если вы давно мечтали о пушистом друге, который с первых дней станет вам верным компаньоном, обратите внимание на этого малыша. Он ждет именно вас.

Чтобы забрать этого котенка или других постояльцев реабилитационного центра ОО «Надежда Плюс kst» в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото предоставлено Ольгой СОЛОВЬЁВОЙ