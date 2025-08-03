Начался сезон местной цветной капусты. На дачных базарах и в овощных киосках предлагают первые крепкие головки. Как правило, ранние сорта дают их небольшие. А нам того и надо на салат.

Для этого салата нужно использовать молодую капусту, только с грядки

И его как раз делать надо из свежайшей капусты. Из заложенной на хранение он не будет таким вкусным. Зимой жарьте ее в сухарях, в кляре, запекайте с соусом бешамель и сыром. Она, как душенька из песни, во всех нарядах хороша. А вот сейчас самое время попробовать ее в салате.

Делим капустную головку на соцветия. Подрезаем им ножки. Кипятим хорошо подсоленную воду, примерно столовая ложка соли на пол-литра. Капусту кладем в миску и заливаем кипятком, чтобы был выше соцветий пальца на полтора. Они норовят всплыть, так что придавите их тарелкой или блюдцем. Стоять в таком виде капуста должна минимум минут 15, а лучше до полного остывания.

Для салата требуется свежий укроп, побольше берите. Нарезать мелко. Пару зубчиков чеснока измельчить любым удобным способом, я растерла в маленькой ступке. Если вам потом в люди выходить, то воспользуйтесь сухим чесноком.

Капусту вынуть из воды, обсушить. Если хотите красоты, то методично разделите большое соцветие на маленькие. Если главное - вкус, то нарежьте капусту на небольшие кусочки.

Посыпьте укропом. Добавьте чеснок в майонез, который можно наполовину развести сметаной. Заправьте капусту с зеленью. Я еще кладу немного зерновой горчицы, совсем чуть-чуть. Это необязательно. Без нее тоже вкусно. Капуста, чуть приваренная кипятком, проявляет характерный сливочный вкус, при этом внутри похрустывает. Возможно, надо будет подсолить салат.

В качестве гарнира его можно дополнять крутым яйцом, белок нарезают, желток смешивают с заправкой. Я по настроению посыпаю еще сухим сыром: остатки любого натираю на мелкой терке и оставляю на тарелке. За день высыхает до хруста, приятно приправлять таким салаты, храню в холодильнике.

Ингредиенты

На 150 г цветной капусты - 1 зубчик чеснока, небольшой пучок укропа, 1 ст. л. майонеза, 1 ст. л. сметаны, 1 неполная ч. л. готовой зерновой горчицы.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ