У "Центра гендерной поддержки" при Альянсе женских сил, в отличие от старых реалити-шоу, нет цели показать камерам картинку уродливого "до" и прекрасного "после". Вместо этого они безвозмездно помогают своим героиням реально встать на ноги - лечением хронических болезней, местом в детском саду для ребёнка и поиском заработка. На выходе из программы женщины ощущают себя значимыми. Причем, по словам организаторов, эффект этот - не на один день.

Индустрия развлечений заставила нас считать, что проблемная женщина - та, у которой на лице все эти проблемы написаны. Героиню стартовавшего 23 апреля очередного этапа Регину МИЛЛЕР вы бы вряд ли выделили среди прохожих. Она - 24-летняя мать-одиночка, пережившая систематические избиения мужа.





"Центр гендерной поддержки" начал преображение Регины обследованием у подолога и покраской волос. Впереди - лечение кифоза 4 степени, заселение в центр помощи с детским садом и поиск заработка. Сейчас с ней работает психолог. Все спонсоры, от психолога до магазинов одежды, сами отозвались на призыв "Центра гендерной поддержки" и собираются предоставить свои услуги и продукты бесплатно.

- Сейчас болезнь прогрессирует, - рассказала "НГ" руководитель "Центра гендерной поддержки", член общественного совета Костанайской области Юлия БУБНОВА. - В клинике сказали, что ситуация действительно очень серьёзная. Если в этом году не прооперировать, то года через 2 Регина даже ходить не сможет. Сейчас сделаем медицинскую страховку, чтобы Регина могла прооперироваться по квоте в Астане.

- Как ищите героинь?

- Мы кидали клич среди участниц Альянса женских сил, Клуба женщин-политиков. Значимые женщины города много с кем общаются. В этих институтах есть и депутаты, к которым часто обращаются люди в сложной жизненной ситуации. Оттуда героини берутся. В этом году мы быстро не нашли участницу. Женщин много в сложной ситуации, но проблема в том, что не каждый готов об этом говорить. Город маленький, все друг друга знают. Я объявила в соцсетях, что мы ищем. Пришла Регина и по всем показателям подошла. Супруг алименты платит минимальные, даже за садик не хватит заплатить. Ребёнок сидит дома. Регина не может работать. С мамой достаточно сложные отношения - тоже не помогает с ребёнком. Регина работает помощницей по хозяйству 2 раза в неделю, чтоб хоть как-то хватало на продукты.

- Что движет спонсорами?

- Прежде всего, люди хотят делиться. Очень много сейчас благотворительных сборов. Мы этим не занимаемся, потому что не всегда знаешь, дойдёт ли это до адресата. Вот в таких сборах люди состоятельные участвуют крайне редко. Но когда они видят живого человека, какой тяжёлый путь этот человек проходит и как можно ему помочь, это самая благородная помощь.

- Среди ваших спонсоров много женских имён. Психолог, коуч, подолог, владелицы магазинов - все женщины. Правильно ли я понимаю, что это играет роль в мотивации?

- Получилось так, что помогают только женщины, причём у нас нет такого критерия. Наверное, лучше женщину поймёт только женщина. Наверное, женщины более эмпатичны, и когда женщины слышат историю Регины, то принимают на свой счёт. Не дай бог, чтоб у моей дочери такое было.

Помимо структурных изменений, вроде лечения и детского сада, Регину ждут такие пункты, которые могут вызвать у мужского консервативного крыла сомнения в их необходимости: наставническая беседа с коучем в лице местной предпринимательницы, нумеролог-таролог и магазины одежды. Хотя первый пункт могут даже простить, учитывая собственную любовь к индустрии наставничества в лице коучей-мужчин.

Юлия Бубнова считает, что программа проекта меняет жизни, даже если брать только её "косметическую" часть - улучшенное самоощущение придаёт уверенности в обществе и при трудоустройстве.

- Участница 2022 года работала помощницей в ресторане, - вспоминает руководитель проекта. - У неё изменилась жизнь. Она занялась телом, своим здоровьем. Она по-другому себя почувствовала. И, насколько я знаю, она замуж вышла. Героиня 2023 года Наталья поменяла работу, у нее изменилось само ощущение себя. Стала больше зарабатывать, стала чувствовать себя женщиной, начала за собой ухаживать. Когда через полгода встретились - у неё глаз горит по-другому, она разговаривает по-другому.

Проект "Преображение" тем и отличается от реалити-шоу, что каждому косметическому уходу предшествует предметное решение - Регине помогает психолог, а подолог не просто сделала педикюр, но и обследовала проблемы стоп, вызванные кифозом, и направила её к ортопеду. Кроме того, Регину ждёт беседа с продюссером.

- Продюссер будет разговаривать на тему её личной распаковки, - пояснила Юлия Бубнова. - Они подумают - как Регина может работать, находясь дома. Регина по профессии повар, она работала в ресторанах города, у неё есть хороший опыт. Возможно, она может, условно, что-то выпекать.

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