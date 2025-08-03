В Денисовском районе в селе Денисовка на стадионе «Автомобилист» состоялось открытие XXXVIII летней областной спартакиады, в которой принимают участие почти 3000 спортсменов из 20 районов области. В торжественном открытии принял участие глава региона области Кумар АКСАКАЛОВ.

Поединки по казак куреси в Заречном / Фото instagram.com/ttt_qazaq_kuresi

В торжественном открытии принял участие аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ, отметивший что проведение спартакиад стало доброй традицией нашей области:

- Огонь спартакиады, впервые зажженный в 1986 году, ежегодно передается от региона к региону, и спустя 28 лет вновь вернулся в Денисовский район, который гостеприимно встречает участников финальных соревнований. Район готовился к нему - отремонтирован стадион, простроены спортивные объекты, произведен ремонт улиц.

Аким области также отметил, что физическая культура и спорт стали неотъемлемой часть современного общества, оказывающее существенное влияние на здоровье, благополучие и процветание нации.

- В области уже построены 11 физкультурно-оздоровительных комплексов - в Костанае, Амангельдинском, Ауликольском, Денисовском, Карасуском, Карабалыкском, Костанайском, Мендыкаринском, Наурзумском и Сарыкольском районах. Также построен крытый конный манеж в Костанайском районе, два спортивных зала в Мендыкаринском и Житикаринском районах, четыре крытых хоккейных корта в Карабалыкском, Мендыкаринском, Джангельдинском и Федоровском районах. На стадии строительства находятся еще четыре комплекса - в районе Беимбета Майлина, Камыстинском районе и два - в Рудном - добавил Кумар Иргибаевич.

Призеры соревнований по казак куреси в абсолютной весовой категории с акимом области / Фото instagram.com/sportbasqarmasy_kst

На открытии областной спартакиады были вручены благодарственные письма акима области и денежные сертификаты представителям спорта Денисовского района.

В течение трех дней определятся победители и призеры спартакиады в таких видах спорта, как баскетбол, греко-римская борьба, вольная борьба, женская борьба, велоспорт, волейбол, дзюдо, футбол, легкая атлетика. Кроме этого, пройдут финалы и в таких национальных видах спорта, как аударыспак, асык ату, бес асык, байга, казак куреси и кокпар.

Представители команд с кубками за командные места областной спартакиады в соревнованиях по казак куреси / Фото instagram.com/ttt_qazaq_kuresi

А накануне определились обладатели наград спартакиады в прошедших в Костанайском районе в Зареченском Физкультурно-оздоровительном комплексе соревнованиях по казак куреси.

Соревнования носили лично-командный характер. Победители и призеры, кроме командного зачета, определялись в восьми весовых категориях.

В четырех весовых категориях сильнейшими палуанами стали представители Аркалыка, завоевавшие также еще два третьих места и занявшие в итоге первое командное место, набрав 135 очков.

На втором месте сборная Костанайского района в активе которой одно первое, три вторых и одно третье место, а также 124,5 набранных очка.

А обладателями командной «бронзы» стали представители города Костаная, занявшие одно первое, одно второе и три третьих места и набравшие 118,5 очков.

Победителями и призерами XXXVIII летней Спартакиады Костанайской области в своих возрастных категориях стали:

до 55 кг - 1. Максат Тулеу (Аркалык), 2. Алишер Мухаметжанов (Костанайский район), 3. Данияр Азнабаев (Рудный), Жанибек Нагызхан (район Беимбета Майлина);

до 60 кг - 1. Акжол Ашыкбай (Аркалык), 2. Саят Онайбек (Костанайский район), 3. Жанболат Кенжегул (Костанай), Бибарыс Балгабай (Амангельдинский район);

до 66 кг - 1. Медет Камиев (Костанайский район), 2. Серикболсын Ахмедьяр (Лисаковск), 3. Бахтияр Ибраев (Аулиекольский район), Кайрат Акимбек (Аркалык);

до 74 кг - 1. Думан Сандыбек (Лисаковск), 2. Талгат Шегенов (Костанай), 3. Акжол Конысбай (Костанайский район), Темирлан Каерлапов (Житикаринский район);

до 82 кг - 1. Иманжусип Куанышбеков (Аркалык), 2. Бекболат Муканов (Амангельдинский район), 3. Жанибек Жумагазин (Лисаковск), Абил Баданов (Костанай);

до 90 кг - 1. Мереке Жубанышбек (Житикаринский район), 2. Аманжол Камбаров (Рудный), 3. Шахнияз Агыбаев (Аркалык), Акжол Казымбек (Джангельдинский район);

до 100 кг - 1. Токтар Жиентаев (Костанай), 2. Мереке Рыздыков (Житикаринский район), 3. Ерганат Рыздык (Джангельдинский район), Айдос Косылбай (Рудный);

свыше 100 кг - 1. Нурсултан Каблан (Аркалык), 2. Алмас Жумагали (Костанайский район), 3. Асылбек Хайдар (Костанай), Еркебулан Капиятов (Алтынсаринский район).

Финальная схватка в абсолютной весовой категории в Денисовке / Фото instagram.com/sportbasqarmasy_kst

Награды командам вручил руководитель управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Дулат Советханулы.

Также на награждении призеров спартакиады был отмечены денежными сертификатами и призеры чемпионата Казахстана по казак куреси среди юношей 2012-2013 г.р. завоевавшие серебряные медали в своих весовых категориях Нуралы Санай (до 55 кг) и Ералы Санай (до 60 кг) и обладатель бронзовой награды Жандос Жуматай (до 50 кг). Их тренеры также стал обладателями денежных сертификатов.

Кроме этого, в рамках областной спартакиады были определены сильнейшие борцы и в абсолютной весовой категории, соревнования в которой прошли в первый день финальных стартов в Денисовском районе.

За звание «Түйе палуан» боролись 20 представителей всех регионов области. А в финальной схватке представитель Джангельдинского района Бекзат Жаксылык одержал победу над именитым борцом из Костанайского района Талгатом Жиентаевым. Третье место занял Шахнияз Агыбаев из Аркалыка.

Призеры в абсолютной весовой категории получили из рук акима Костанайской области Гумара Аксакалова сертификаты соответственно на 500 тыс. тенге, 300 тыс. тенге и 200 тыс. тенге.