Министерство здравоохранения Казахстана внесло изменения в правила кастрации осуждённого до его освобождения из мест лишения свободы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Что предлагают изменить?

Согласно приказу, предлагается внести поправку о применении химической кастрации. Теперь её будут назначать за шесть месяцев до освобождения преступника, если он был осуждён за сексуальное насилие.

При этом будет необходимо не позднее чем за двенадцать месяцев до освобождения направить материалы в суд для назначения судебно-психиатрической экспертизы для выяснения, есть ли у осуждённого психические отклонения и склонность к сексуальному насилию.

Проект приказа опубликован на сайте НПА. Документ находится на публичном обсуждении до 18 августа 2025 года.

Напомним, что в Казахстане планируют ввести пожизненный административный надзор за педофилами вместо действующего 8-летнего срока. По словам замглавы МВД Игоря Лепехи, надзор будет продлеваться судом каждые полгода при наличии угрозы рецидива. Мера предполагает ограничения, включая запрет на посещение школ, ночные выходы и другие запреты, а за их нарушение предусмотрена ответственность. Инициатива направлена на защиту детей и профилактику повторных преступлений против несовершеннолетних.

Также напомним, что недавно "НГ" публиковала интервью с психологом и кандидатом педагогических наук Диной МОРОЗОВОЙ о том, как распознать педофила и защитить детей от преступников.