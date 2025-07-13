За пять месяцев 2025 года в Костанайской области зарегистрирован 51 факт преступлений в отношении детей, в том числе 14 – в половой сфере. В современном обществе педофилия признаётся тяжелым психическим отклонением, несущим угрозу благополучию детей и требующим пристального внимания со стороны квалифицированных психологов и психиатров. Необходим также строгий общественный и правовой надзор. Дина МОРОЗОВА, кандидат педагогических наук и психолог, специализирующаяся на вопросах детской и семейной психологии, представила читателям «НГ» подробный анализ этой проблемы.

- Как человек становится педофилом? Что на это влияет: биологические нарушения или отклонения в психическом развитии?

- Педофилия - это стойкое сексуальное влечение к детям, преимущественно до их полового созревания. Она классифицируется как расстройство сексуального предпочтения. Может быть эксклюзивной педофилией (мужчина интересуется только детьми и не испытывает сексуального влечения к взрослым) и неэксклюзивной педофилией (интерес к детям сочетается с влечением к взрослым).

Причины педофилии комплексны и до конца не изучены, но выделяют несколько возможных факторов:

биологические особенности: у некоторых педофилов выявляют структурные аномалии мозга;

у некоторых педофилов выявляют структурные аномалии мозга; психические отклонения: нередко педофилия сочетается с расстройствами личности, нарушениями привязанности, низкой самооценкой и эмоциональной незрелостью;

нередко педофилия сочетается с расстройствами личности, нарушениями привязанности, низкой самооценкой и эмоциональной незрелостью; психосоциальные факторы: окружение, опыт детства, социальная изоляция.

- Может ли наследственный фактор спровоцировать нездоровую тягу к детям?

- Прямой наследственности педофилии, как, например, при генетических заболеваниях, не доказано. Однако наследственная предрасположенность может выражаться в повышенном риске развития общих психических расстройств (например, расстройств личности, импульсивности, дефицита эмпатии), которые могут способствовать формированию данного поведения. Также исследуются эпигенетические изменения, происходящие под действием факторов среды в раннем детстве, включая насилие, травмы, стресс - и передающиеся на уровне экспрессии генов.

Часто педофилов представляют, как «страшных незнакомцев» в парках или в интернете, однако в действительности большинство случаев сексуального насилия над детьми совершается в кругу семьи или среди близкого окружения ребёнка. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других международных структур, до 80% подобных преступлений совершаются людьми, которых ребёнок хорошо знает - это могут быть родственники, соседи или друзья семьи. Когда насильником оказывается кто-то из ближайших членов семьи - отец, отчим, дядя, дедушка и другие - такое преступление классифицируется как инцест. Это одна из самых тяжёлых форм насилия, поскольку ребёнок подвергается не только сексуальному посягательству, но и утрачивает базовое чувство безопасности в семье - пространстве, которое должно быть самым защищённым и надёжным.

- Как ситуация в семье, воспитание и общение с окружающими могут спровоцировать педофилию?

- Детство в дисфункциональной семье может оказывать значительное влияние. Физическое и сексуальное насилие в детстве - один из часто встречающихся факторов в биографиях лиц с педофильными наклонностями. Это не означает, что все жертвы насилия станут насильниками, но у ряда людей происходит «интроекция» агрессора, где в будущем они повторяют пережитую модель.

- Какие особенности характера характерны для людей со склонностью к педофилии?

- Портрет педофила нельзя назвать универсальным, ведь у каждого человека свой характер, свои особенности. Но часто отмечают следующие моменты:

Чересчур навязчивое внимание к детям. Мужчина то и дело ищет способы побыть наедине с ребёнком, дарит дорогие подарки без повода, старается вызвать «особое доверие».

Мужчина то и дело ищет способы побыть наедине с ребёнком, дарит дорогие подарки без повода, старается вызвать «особое доверие». Умение манипулировать. Педофилы нередко кажутся доброжелательными, весёлыми людьми, могут «втираются в доверие» даже к родителям, создавая видимость заботы о ребёнке.

Педофилы нередко кажутся доброжелательными, весёлыми людьми, могут «втираются в доверие» даже к родителям, создавая видимость заботы о ребёнке. Проблемы с равными отношениями. Такие мужчины зачастую не умеют выстраивать полноценные связи со взрослыми и пытаются компенсировать это, общаясь с детьми, где чувствуют себя «взрослыми, сильными».

Такие мужчины зачастую не умеют выстраивать полноценные связи со взрослыми и пытаются компенсировать это, общаясь с детьми, где чувствуют себя «взрослыми, сильными». Изолированность. Бывает, что их круг общения очень узок, а свободное время они посвящают поиску информации о детях или взаимодействию с ними (онлайн-игры, соц. сети, школы, кружки - там, где дети доступны).

Бывает, что их круг общения очень узок, а свободное время они посвящают поиску информации о детях или взаимодействию с ними (онлайн-игры, соц. сети, школы, кружки - там, где дети доступны). Двойственность поведения. Могут быть мягкими и «заботливыми» с ребёнком, но агрессивно реагировать, если кто-то вмешивается или подозревает их «неправильные» мотивы.

- Как происходит вовлечение?

- В современном мире всё чаще мы слышим слово «груминг» - это особая стратегия подготовки ребёнка к насилию:

Установление «дружбы». Педофил начинает уделять ребёнку много внимания, дарить подарки, говорить: «Я тебя понимаю лучше, чем кто-то другой». Ребёнок начинает верить, что это «добрый взрослый».

Педофил начинает уделять ребёнку много внимания, дарить подарки, говорить: «Я тебя понимаю лучше, чем кто-то другой». Ребёнок начинает верить, что это «добрый взрослый». Медленное размывание границ . Постепенно мужчина может рассказывать о вещах сексуального характера, показывать фото или видео, прикасаться «понарошку», проверяя реакцию.

. Постепенно мужчина может рассказывать о вещах сексуального характера, показывать фото или видео, прикасаться «понарошку», проверяя реакцию. Шантаж или внушение вины. Когда ребёнок пытается отказаться или начинает волноваться, педофил давит: «Не рассказывай никому, это секрет», «Твои родители будут злиться, если узнают», «Ты предашь меня, если скажешь».

Особенно опасен интернет-груминг: во многих соцсетях или онлайн-играх детям могут писать незнакомые люди и постепенно «раскачивать» их доверие. Родителям важно быть в курсе, с кем общаются их дети в Сети.

- Как родителям и педагогам распознать опасность?

- Взрослый проявляет к ребёнку неуместную настойчивость. Слишком много подарков, постоянные приглашения погулять «только вдвоём». Странные секреты: если ребёнок говорит о «секретах», которые не должен знать никто, включая родителей, это тревожный звоночек. Также перемены в поведении ребёнка: замкнутость, вспышки агрессии или страха, нездоровое интерес к сексуальным темам, которые раньше не были характерны для его возраста. Онлайн-активность: ребёнок стесняется показывать переписку, у него вдруг появляется «друг» в сети, которого он тщательно скрывает.

- Если заподозрили, что взрослый может приставать к ребёнку, что делать в этой ситуации?

- Спокойно и бережно поговорите с ребёнком. Без давления и наводящих вопросов - важно, чтобы он чувствовал вашу поддержку и не боялся говорить правду. Обратитесь к специалисту - психологу или педиатру, который сможет деликатно оценить состояние ребёнка. Если подозрения подтверждаются - немедленно ограничьте контакт ребёнка с потенциальным агрессором и обратитесь в правоохранительные органы.

- Что нужно сделать, чтобы создать безопасную среду для детей в обществе?

- Создание безопасной среды требует системного подхода.

Образование и профилактика: обучение детей правилам личной безопасности (границы тела, кому можно доверять); психопросвещение родителей и педагогов.

обучение детей правилам личной безопасности (границы тела, кому можно доверять); психопросвещение родителей и педагогов. Социальный контроль и цифровая безопасность: мониторинг поведения в интернете, в соцсетях, на платформах общения; создание безопасной инфраструктуры в школах, секциях и кружках.

мониторинг поведения в интернете, в соцсетях, на платформах общения; создание безопасной инфраструктуры в школах, секциях и кружках. Психологическая помощь детям и родителям: обеспечение доступа к психологам, особенно в кризисных семьях; ранняя помощь детям, пережившим насилие.

обеспечение доступа к психологам, особенно в кризисных семьях; ранняя помощь детям, пережившим насилие. Правовое регулирование и профилактика рецидивов: ужесточение контроля за лицами с зарегистрированными фактами сексуального насилия; реабилитационные программы (в том числе принудительные) для выявленных педофилов.

ужесточение контроля за лицами с зарегистрированными фактами сексуального насилия; реабилитационные программы (в том числе принудительные) для выявленных педофилов. Профессиональная подготовка педагогов и социальных работников: обучение распознаванию признаков насилия; знание алгоритмов действия при подозрении на факт насилия.

Фото из личного архива