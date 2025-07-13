По итогам первых четырех месяцев 2025 года Казахстан оказался главным покупателем российского шоколада, передает inbusiness.kz со ссылкой на данные торговой платформы ООН Comtrade.

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Сообщается, что за отчетный период Казахстан закупил у России этого вида продукции на общую сумму 78,3 миллиона долларов. В топ-5 ключевых импортеров шоколада из РФ также вошли Азербайджан с результатом 23,4 млн долларов, Узбекистан (21,4 млн), Кыргызстан (14,7 млн) и Грузия (8 млн).

По информации РИА Новости, Белоруссия также могла быть представлена в этом рейтинге. Однако с 2022 года власти этой страны не предоставляют статистических подробностей по торговле.