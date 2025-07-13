Казахстан стал главным покупателем российского шоколада в мире
По итогам первых четырех месяцев 2025 года Казахстан оказался главным покупателем российского шоколада, передает inbusiness.kz со ссылкой на данные торговой платформы ООН Comtrade.
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Сообщается, что за отчетный период Казахстан закупил у России этого вида продукции на общую сумму 78,3 миллиона долларов. В топ-5 ключевых импортеров шоколада из РФ также вошли Азербайджан с результатом 23,4 млн долларов, Узбекистан (21,4 млн), Кыргызстан (14,7 млн) и Грузия (8 млн).
По информации РИА Новости, Белоруссия также могла быть представлена в этом рейтинге. Однако с 2022 года власти этой страны не предоставляют статистических подробностей по торговле.
"В то же время Китая не оказалось в пятерке лидеров по объемам закупок российских сладостей. КНР заняла в рейтинге только шестое место (7,4 млн долларов). В топ-10 еще оказались Армения (5,7 млн), Сербия (3 млн), Молдавия (2,4 млн) и Германия (2,1 млн). При этом Китай стал активно наращивать импорт российского шоколада ближе к концу весны 2025 года. Так, по итогам мая покупатели из этой азиатской страны приобрели у поставщиков из России этой продукции на общую сумму 2,5 млн долларов. В месячном выражении импорт увеличился более чем втрое. РФ, в свою очередь, также активно нарастила закупки китайских сладостей и вошла в топ-5 главных рынков сбыта для КНР", – информирует издание.
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