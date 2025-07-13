Так называется сеть столовых, которая в прошлом году появилась в Костанае. Рядом с моей работой, на пр. Аль-Фараби, есть заведение с таким названием. На сайте вакансий «Оливка» заявляет себя как «сеть современных ресто-столовых, где мы сочетаем лучшие традиции мировой кухни с быстрыми темпами современной жизни. Готовим только из свежих и качественных продуктов, используя проверенные рецепты и добавляя немного души в каждое блюдо». Прямо перечень пунктов для клиентского тестирования.

До «Оливки» одна столовая в этих окрестностях имелась, работала с советских времен, пережила убийственные 90-е, потчуя посетителей пельменями и голубцами с фаршем из сердца и легкого. Была весьма востребована и тогда, и позже. Но два года назад из-за сложностей с арендой помещения исчезла. Остались в округе кафе и отдел кулинарии с едой навынос... Так что с этой локацией менеджмент «Оливки» попал в яблочко.

Недавно с коллегой зашли туда пообедать. Он завсегдатай, а я, можно сказать, дегустировала здешние сервис и поварские умения.

Столовая большая, посадочные места удобные, основной отделочный цвет - приятный фисташковый, хотя, возможно, это оливковый)). Плакат на стене предупреждает посетителей, что здесь не курят - ни табак, ни электронные сигареты, не шумят, не попрошайничают. Оборудован детский уголок. Санузел общий, все замки на туалетных дверях исправно работают, так же, как и краны, сушка. Везде чисто.

Дизайн здесь без излишеств, скорее функциональный, в расчете на принципы самообслуживания: взял поднос и двигаешься вдоль линейки раздачи до кассы, выбирая себе еду. Обзор хороший, салаты, десерты, выпечка, холодные закуски стоят в прозрачных витринах, ценники везде читаются. Выбор блюд реально очень большой.

В день, когда мы пришли, в наличии было 8 видов первого, в том числе окрошка и холодник, ценовой диапазон - от 580 до 800 тенге. Салатов - больше 20, ориентироваться удобно, так как они распределены по витринам «Овощные», «Мясные», «Рыбные», «Корейские». На каждом ценнике прописаны ингредиенты, но выход на порцию не указан.

Кстати, порции салатов здесь небольшие. Овощные стоят от 360 (корейский из спаржи) до 700 тенге (свекла с фетаксой). Приведу еще для сравнения цены на салаты, которые люди часто заказывают в кафе, закусочных: сельдь под шубой» - 520, «Крабик» - 650, оливье с ветчиной - 550, греческий - 650, хе из говядины - 590 тенге.

Выбирая себе обед, я остановилась на селедке под шубой, чечевичном супе, блюде под названием «Курочка Ряба», гарнир надо брать отдельно, у меня был картофель, запеченный дольками, на финиш - ватрушка с творогом и кисель.

Салат был вполне хорош, без избытка майонеза. Суп тоже вкусный, картошки, правда, в нем для меня многовато. И жаль, что первого здесь нельзя взять полпорции. «Ряба», которая без гарнира стоит 950 тенге, оказалась грибами в сметанном соусе с 6 очень небольшими ломтиками куриной грудки. По мне, так дороговато. Ватрушка - с имитацией творога. Запивала я ее киселем, фруктовую сущность которого не удалось идентифицировать. Розовенький такой. Обед обошелся мне в 2 700 тенге.

Коллега заплатил 2 870 тенге. Брал стакан лимонада (250), бефстроганов из говядины с гречкой на гарнир (вместе - 1 600), корейский салат со «спаржей» (360), порцию из двух блинчиков с творогом и изюмом (460) и стакан чая обыкновенного (200).

- Цены здесь растут ощутимо, - говорил сотрапезник, - хожу сюда почти со времени открытия. Не каждый день, конечно, но все-таки довольно регулярно. И если раньше я укладывался в 2 000-2 200 тенге, то сейчас за то же самое меню плачу 2 700-2 800 тенге. Мне у них, например, нравился сырный пирог. Его делят на 8 частей. И кусочек стоил раньше 400 тенге, теперь - 700. Отбивная «Сударушка» была по 800 тенге, теперь - 960. Вообще, многие блюда мясные прибавили в цене в среднем по 200 тенге. Чай почему-то вдвое подорожал. Кисель, правда, как стоил 100 тенге, так и стоит. Лимонад, который я беру, стоил 200 тенге, теперь - 250. Выпечка вся почти подорожала. Круассан с бананом стоил 220 тенге, а сейчас - 450. Блинчики такие, как эти мои, - около 300 тенге стоили, сейчас - 460.

Наш общий вывод: питаться здесь можно, если говорить о выборе еды, но постоянно в эту столовую ходить накладно. Похоже, сюда лучше наведываться, как в богатый супермаркет: изучить ассортимент и брать не то, что с витрины вас дразнит-зазывает, а стараться не превысить денежный лимит. Вдруг получится.

Наверняка это не всем требуется. Объективно: место популярное, иногда к часу дня очередь выстраивается чуть не до входной двери. Что, кстати, для организации общепита, который равняется на «быстрый темп современной жизни» не есть хорошо.

О доступе для маломобильных граждан: пандус есть, короткий, но пологий, без перил, развернуться инвалидной коляске на крыльце можно, но входная дверь не раздвижная. Двери в туалетную комнату узкие, внутри санузлов поручней для инвалидов нет.

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