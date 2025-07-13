"Тобол" после камбэка ворвался в топ-3 КПЛ-2025
13 июля 2025, 20:50 | Спорт
Костанайский "Тобол" в домашнем матче победил кокшетауский "Окжетпес" в рамках 16-го тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.
Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Примечательно, что первыми вперед вышли гости, отличившиеся на 43-й минуте после голам Даурена Жумата с пенальти.
Жаслан Жумашев на 64-й минуте сравнял счет, а на 72-й он оформил дубль и принес победу костанайцам.
Таким образом, "Тобол" набрал 34 очка и опередил "Актобе" в таблице КПЛ, выйдя на третье место.
У "Окжетпеса" 24 очка и шестая строчка в КПЛ-2025.
Последние новости
13.07.25 08:59 «Их вопросы били в наши болевые точки» - Правозащитник из Костаная участвовала в 144-й сессии Комитета ООН по правам человека
12.07.25 17:22 Цветаевский с абрикосами - тема сезона. Испеките этот пирог именно сейчас, когда фрукты такие вкусные
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.