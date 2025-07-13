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"Тобол" после камбэка ворвался в топ-3 КПЛ-2025

13 июля 2025, 20:50 |  Спорт

Костанайский "Тобол" в домашнем матче победил кокшетауский "Окжетпес" в рамках 16-го тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Примечательно, что первыми вперед вышли гости, отличившиеся на 43-й минуте после голам Даурена Жумата с пенальти.
 
Жаслан Жумашев на 64-й минуте сравнял счет, а на 72-й он оформил дубль и принес победу костанайцам.
 
Таким образом, "Тобол" набрал 34 очка и опередил "Актобе" в таблице КПЛ, выйдя на третье место.
 
У "Окжетпеса" 24 очка и шестая строчка в КПЛ-2025.