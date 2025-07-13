Премьера дебютного фильма Софии Витвер «Особенный доктор», в котором центральные роли играют дети с синдромом Дауна, скромно прошла в кинотеатре «Zodiac». И это тот самый случай, когда кино не забывает один из главных принципов инклюзии: «ничего о нас без нас».

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Фильм появился, в первую очередь, благодаря матери особенного ребёнка Софии ВИТВЕР, которая решила снять короткометражку, чтобы познакомить общество с настоящими людьми с синдромом Дауна - без стереотипов и искажений. Фильм получил хороший отклик на международных фестивалях, а юная актриса Марта Перминова стала лауреатом звания «Лучшая актриса» в Индии.

София Витвер хочет рассказать о детях с синдромом дауна без фальши и драмы

- Меня больше всего поразила реакция на фильм в Индии, - рассказывает София. - После того как нам дали награду, нас попросили показать фильм ещё раз. Они привели школьников от 10 лет и старше. Целый огромный зал, и после показа провели обсуждение, на котором меня удивили ответы детей на вопрос, о чём этот фильм.

Благодаря неравнодушным людям авторам удалось создать мини-сериал, краудфандинговая кампания которого привлекла внимание более обеспеченных спонсоров. София Витвер пригласила в свой проект таких казахстанских актёров, как Азиз Бейшеналиев, Алексей Шемес и Азат Сейтметов. Это, в свою очередь, также обеспечило внимание аудитории к картине.

Благодаря своей искренней миссии, авторы фильма смогли привлечь внимание общественности и получить бюджет на полнометражный фильм, который сейчас идёт в прокате по всему Казахстану.

Особый метод постановки

Фильм отличает не только его важная социальная идея, но и метод его создания. София рассказала, что сюжет и жанр фильма складывались от главной составляющей истории - от детей.

Режиссер фильма и юная звезда Мария в окружении поклонников

Для первой версии фильма автор придумала идею об особенном докторе, вдохновляясь дочерью Марией. Девочка любила играть в доктора, и после игр с ней Софии становилось легче. Это было началом истории. Затем автор решила рассказать о других детях - через их игры, привычки и характер. Так появились детективные, криминальные и мелодраматические линии.

Автор рассказала, что профессиональные актёры ориентировались на юных особенных артистов, которые не играли, а существовали и проживали эмоции в заданных условиях истории. С каждым особенным актёром София работала отдельно. Получился особый метод постановки - без фальши.

Структура и сюжет

Бывший военный пытается излечиться от ПТСР и наталкивается на необычную услугу: ребёнок прикосновением руки исцеляет его. После того как проходят головные боли, Александр решает, что он снова должен кого-то спасать, и отправляется на поиски этого ребёнка.

История состоит из шести частей, в каждой из которых есть чёрно-белое и цветное изображение. С одной стороны, это переход от мрачной реальности главного героя Александра к новому взгляду. С другой — трюк, на который может попасться зритель в середине истории. В какой-то момент становится непонятно, что реально, а что нет.

Особую атмосферу фильму создаёт музыка. То возникает ощущение мрачного киберпанка, где-то - настроение телевизионных сериалов, а в иных кадрах музыка погружает в атмосферу артхауса.

В целом, по структуре фильм напоминает милого пёсика из готической истории Тима Бёртона «Франкенвини». Он остаётся искренним и трогательным, даже если вы замечаете, что где-то слишком видны швы и что-то даже «протекает».

Итого

«Особенный доктор» не драматизирует, не старается вызвать жалость, а, наоборот, в странном коктейле из жанров и подходов создаёт мистическую историю, сказку, игру, в которой поломанные взрослые люди с ментальными расстройствами и моральным уродством сталкиваются с искренней и сильной любовью, способной преодолеть всё.

Особую любовь фильм приобрёл у таких же, как режиссёр, мам особенных детей. Зрительница Гульмира узнала о фильме из социальных сетей и была рада, что его будут показывать в Костанае:

Гульмира и другие мамы детей с синдромом дауна из Костаная

- Я вообще не ожидала, что особенные дети так могут играть. Тут взрослым людям тяжело перед камерой, а как они это сделали? Для меня это шок. Это фильм одновременно и мистический, и реалистичный. Это нужно посмотреть всем.

Фильм ждёт ещё фестивальный сезон, после чего его сериальная версия будет доступна в онлайн-кинотеатрах.

P.S. Внимание, спойлеры!

Чтобы сказать что-то о сюжете, без спойлеров не обойтись, потому что в финале фильма есть поворот, который отвечает на все вопросы. Материнская любовь спасает детей. Так, призрак матери находит человека, который способен не просто найти потерянных детей, но и дать им приют и заботу. А юная девушка Аня (которую играет Анна Гладченко) принимает на себя воспитание и заботу о малышах.

Когда вы начнёте смотреть этот фильм, вам нужно будет набраться терпения и постараться не замечать шероховатости в сюжете и игре актёров, потому что глубокая и важная идея картины раскрывается в самом финале. Это не развлекательный фильм, но и не хтоническая драма. Это фильм о любви, с которой живут особенные люди и никого не осуждают.

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