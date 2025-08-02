Рыбалке, как и любви, все возрасты покорны. И социальные статусы. В ней - на одной ступени и нобелевский лауреат, и его садовник. Подсаживается на нее народ в разном возрасте и по разным причинам. Ну а если ею серьезно заболел, то излечиться невозможно.

Рыбаки бывают разные

В моей классификации - это классики, спортсмены, туристы, пацифисты, рвачи, браконьеры.

Младший из династии Конюховых - успешный рыболов-классик

Классики - самая большая группа. Из тех, когда рыбак рыбака видит издалека. Это люди, для которых рыбалка стала сакральной частью жизни, без чего они даже не мыслят своего существования. Для них это священный ритуал, требующий подготовки и знания. Это акция, в которой главное - не рыба, а сам процесс, азарт, адреналин, о которых они любят вспоминать и рассказывать. Они не забросят удочку в метре от соседа, у которого клюет, не будут на весь водоем общаться по смартфону и задавать уйму вопросов, проплывая мимо.

Спортсмены - особая каста классиков. Они в большей, чем представители первой группы, степени совершенствуют свои навыки и добиваются результатов в рамках установленных правил, соревнуясь друг с другом. Они - аристократы рыбалки.

Для рыболовов-туристов - это пикник на берегу, костер, палатка, веселая компания, дискотечный музон, шашлычок под коньячок, заброшенные наобум удочки, о которых не вспоминают, когда рыбы уже достаточно на уху. От таких много шума и мусора.

Пацифистам рыба не нужна вообще. Они ее не едят, пойманную тут же отпускают, при этом ловя кайф и насыщаясь адреналином. Их любимое занятие - медитировать, глядя на поплавок, и слушать при этом голоса природы. Они шифруются, выбирая уединенные места, и предпочитают одиночество.

А это - явно улов рвача

Рвачи - рыболовы, которых презирают классики и игнорируют пацифисты. Нарвавшись на клев, они будут ловить без тормозов и гордиться тем, что садок оказался неподъемным. Для них главное - МНОГО рыбы. Они не брезгуют сетями и не переживают, если в итоге часть улова отправляется на помойку. У них свои рыбацкие байки и предметы гордости.

Браконьеры - это вредители. Преступники. Но ведь тоже рыболовы. Для них у меня приличных слов нет. Самые отъявленные даже не те, кто выбивает рыбное поголовье из водоемов, а те, кто оставляет в воде сети, провоцируя вымирание всего живого.

Если бы Хемингуэй не был рыболовом…

…Тогда бы он не стал известным на весь мир Хемингуэем - автором знаменитого романа «Старик и море».

К рыбалке его приучил отец - в 3 года вручил сыну не ручку и блокнот, а удочку. Подарок и последовавшая сразу за ним первая рыбалка вылились в любовь на всю жизнь. С детства Эрнест знал наизусть названия рыб, их повадки и секреты. Познавая людскую психологию, Хемингуэй как-то написал: «Человек, стоящий за спиной, когда вы рыбачите, так же неприемлем, как человек, смотрящий вам через плечо, пока вы пишите письмо вашей девушке».

Среди русских классиков главным рыболовом можно заслуженно считать Чехова. Многочасовое кормление комаров в подмосковном имении Мелихово или на Истре с удочкой в руках вылилось в появление таких произведений, как «Налим», «Злоумышленник», «Дочь Альбиона», «На мельнице», «На реке». В трактате «Рыбье дело» автор буквально снабдил будущие поколения руководством по рыбной ловле в свойственной ироничной манере: «Рыбу ловят в океанах, морях, озерах, реках, прудах, а под Москвой также в лужицах и канавах». Сестра писателя вспоминала позже, что «...в процессе ловли рыбы он не только получал истинное удовольствие, но пребывание на реке, озере, пруду позволяло ему в более спокойной, тихой обстановке обдумывать будущие произведения, думать о жизни. Поэтому рыбалка была ему необходима, поэтому она его влекла всегда и везде».

Легендарная ливерпульская четверка The Beatles в перерывах между залпами восторженных визгов своих поклонников на концертах любила отдохнуть от бремени славы на хорошей рыбалке. Во время первого мирового тура в 1964 году The Beatles засвидетельствовали свою любовь к рыбалке, закинув удочки в воду прямо из окон местного отеля.

Любимец женщин, «унесенный ветром» Ретт Батлер - актер Кларк Гейбл - всем красным дорожкам мира предпочитал хорошую вылазку на тихий водоем. Знай тысячи поклонниц об этом увлечении актера чуть больше, чем о его голливудской жизни, в моду однозначно вошли бы женские резиновые сапоги и куртки цвета хаки с карманами для снастей. Сам Гейбл в одном из интервью сказал: «Черт подери, если бы я водил шашни со всеми женщинами, с которыми мне приписывали романы, у меня не оставалось бы времени на рыбалку».

Рыбалка - часть жизни Дэвида Бекхэма, Криштиану Роналду и множества иных, известных и ярких в мире личностей: президентов стран, нобелевских лауреатов, космонавтов, миллионов обычных людей по всему миру. Судя по тому, насколько востребован и успешен рыболовный бизнес, армия рыболовов не иссякает. Только в нашем областном городе более 20 точек продажи рыболовных снастей и амуниции.

Что говорят психологи

Инстинкты наших предков плотно сидят в нашем бессознательном. Когда много столетий назад люди спасались от голода, ловя рыбу, они чувствовали себя сильными, успешными и победителями. Подсознание помнит эти ощущения. Причем особенно мужское, потому что когда-то представители сильного пола завоевывали расположение первобытных женщин, добывая им еду.

Современный ритм жизни отнимает много сил и энергии, человек устает от мегаполиса и для перезарядки ему требуются вылазки на природу. Чему и способствует рыбалка.

Психологи утверждают: когда человек рыбачит, он медитирует. Действительно, когда ты сидишь в одной позе, смотришь в одну точку, сконцентрировавшись на поплавке, забываешь о проблемах, делах и тревогах. А это как раз то, что нужно, чтобы отдохнуть от беспрерывного информационного потока. Рыбалка помогает обрести душевный баланс, а это уже психотерапия.

Давно доказано, что медитативное состояние полезно не только для психического, но и для физического здоровья. В мире проводились исследования, в результате которых было доказано, что отдых у водоемов нормализует артериальное давление, выравнивает дыхание, успокаивает пульс до пределов нормы. А организм насыщается кислородом на 15% больше, чем в обычные рабочие будни. Более того, рыбалка еще полезна и для зрения. Современный человек постоянно сидит за компьютером, в гаджетах, что способствует развитию близорукости. На рыбалке глаза отдыхают. А когда ты следишь за поплавком, это вообще отличная гимнастика для глаз.

А еще рыбалка - это путешествие и исследование. Не всегда есть возможность отправиться куда-то надолго или далеко, а смена обстановки даже на несколько часов отлично разгружает психику. К тому же, открывая для себя новые места в природе, получаешь новый опыт, при этом образуются новые нейронные сети, тем самым увеличивается нейропластичность твоего мозга.

В процессе подготовки этого материала я обратилась к своим постоянным информаторам с вопросом, что для них рыбалка. Не зная друг друга, они не разошлись в ответах. Для них, профессионально занятых в самых разных сферах, рыбалка - это значимая, важная часть жизни. Это здоровье, отдых, азарт, адреналин, процесс, психическая разгрузка и перезагрузка. Все они - рыболовы-классики, некоторые - спортсмены и пацифисты. Другие категории мне были неинтересны, хотя, увы, и таких у нас немало.

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Клев-инфо