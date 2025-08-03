Алтынсаринский район известен небольшими, но вполне содержательными музеями или, как называют местные жители, «музейными комнатами». Мы посетили некоторые из них.

Музей «Боевой славы» в Щербаково

Макет перевала Саланг

В средней школе села Щербаково расположился музей, носящий имя Мариам Хакимжановой - народной поэтессы и родственницы Ибрая Алтынсарина. Рядом с личными вещами Алтынсарина и Хакимжановой, такими как очки или керосиновая лампа, предметы старины: раритетные часы, ткацкий станок из дерева, старинная утварь... Музей продолжает пополняться: горожане передают вещи из семейных архивов.

Персонажи рассказов Ибрая Алтынсарина в музее с. Щербаково

Очки, принадлежавшие поэтессе Мариам Хакимжановой

В этой же школе есть комната, посвященная «Боевой славе» воинов Афганистана и воину-интернационалисту Леониду Галицыну. Музей основан самим Леонидом Алексеевичем, который внес значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи. Здесь много экспонатов, связанных с военной тематикой. Но они пылятся на полках без подписей и датировок. Например, каска с немецкой символикой и полевая радиостанция не имеют пояснительных табличек, указывающих на их происхождение и время использования, что затрудняет ознакомление с их историей.

История в лицах. Музейная комната в Новоалексеевке

Они все ушли на германскую войну

Комната «Летопись в лицах» в Новоалексеевке - это галерея памяти. На доске почета - фотографии земляков, чей труд внес неоценимый вклад в развитие всего района. Герои войны и труда Сергей Амеличкин и Бауржан Турткарин, а также Василий Шалабаев, Иван Терновой, Ольга Киколенко, Евгений Аман и журналист Людмила Фефелова.

Этими предметами быта пользовались наши предки

Елена Звегинцева: «О привлечении профессионалов нам остается только мечтать»

- Алтынсаринский район известен именами выдающихся личностей, оставивших след в истории, а также культуре Казахстана, - рассказывает заместитель директора Новоалексеевской ОСШ по воспитательной работе Елена ЗВЕГИНЦЕВА. - Но сегодня я не могу не говорить о насущных проблемах. Что необходимо музеям? Капитальный ремонт, расширение площадей. Катастрофически не хватает фотоальбомов для систематизации и хранения богатейшего архива, содержащего множество уникальных фотографий и ценных документов. Витрины для экспозиций приходится искать на сайте объявлений. Ну и основная проблема все-таки заключается в нехватке квалифицированных специалистов: реставраторов, арт-менеджеров, кураторов, искусствоведов. О привлечении таких профессионалов нам остается только мечтать. А ведь наша комната-музей - лишь малая часть исторического наследия всего Алтынсаринского района. Нам приходится сталкиваться с хроническим недофинансированием и недостаточным вниманием к нуждам музеев со стороны ответственных органов. Это очень печально. Каждый экспонат, будь то старинная фотография, документ либо предмет быта, хранит в себе живую историю, отдельный рассказ. Забывать об этом не имеем права. Ценность цифровых технологий растет, но постоянные технические неполадки или нестабильное интернет-соединение делают недоступными онлайн-ресурсы и сайты. Если бы государственная поддержка была более последовательной и своевременной, из подрастающего поколения могли бы выйти грамотные историки и исследователи. А как иначе приумножить культурное наследие страны?

Керосиновая лампа

Историко-краеведческий музей Докучаевской общеобразовательной школы был создан в декабре 2005 года. Это самый масштабный из посещенных нами сельских музеев. Сельчане пополнили фонд семейными реликвиями, фотографиями, предметами быта и одежды. Из школьных хранилищ на выставочные стеллажи перекочевали документы прошлых лет, макеты и плакаты. Основные экспозиции - археология и этнография. Здесь представлены предметы быта народов Казахстана, собранные в ходе археологических экспедиций по территории края, находки эпохи камня и бронзы. Также представлены денежные знаки, монеты разных стран и времен, облигации государственного займа СССР, монеты царского периода. Советский период представлен в разделе «Уголок партийного работника», в котором обозначены характерные особенности управленческой системы с портретами вождя, почетными грамотами, вымпелами, транспарантами, флагами и телефонными аппаратами, печатными машинками.

Предмет домашнего обихода, который использовали для глажки белья

Школьные двери времен советских времен в музее Новоалексеевки

Директор Свердловской общеобразовательной школы Кадиша КАЛИЕВА сообщила, что ведется работа по созданию виртуального музея, но вопрос о физическом хранении экспонатов остается открытым. Простому сельскому человеку, особенно пожилому, сложно найти интернет-музей, а посетить в реальности - совсем другое дело.

Музейная комната в Свердловке

В сельском округе имени Омара Шипина в музее хранятся личные вещи народного акына Казахской ССР и его супруги.

Музей Омара Шипина в одноименном сельском округе

Несмотря на богатую историю и культурное значение, музеи сталкиваются с такой проблемой, как план маркетинговых действий. Они очень редко взаимодействуют с туристическими агентствами и рекламными компаниями для привлечения посетителей, не говоря уже о международных проектах и обменах экспонатами.

Ограниченность площадей - самая серьезная проблема. В большинстве случаев музеи размещаются в помещениях, предоставленных школами. Такие условия создают ощутимые трудности при проведении мероприятий и организации выставок.

Культурное наследие на грани исчезновения?

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