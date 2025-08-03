В кинотеатрах в период летних блокбастеров казахстанские авторы не рискуют выпускать ничего, кроме комедий, поэтому сегодня предлагаю поговорить о сериале, который в рейтингах занимает первые позиции наряду со ставшими популярными «5:32», Sheker и «Черный двор». В декабре 2023 года на телевизионных экранах и затем почти сразу на YouTube вышла 20-серийная криминальная драма MEOW от телеканала НТК, компании B.A.S Production и Министерства культуры Казахстана, которая помогает просветить аудиторию и при этом возвращает романтические образы бандитов и женоненавистников.

Сюжет

В центре повествования - Манас, Азамат и Дима. Они дружат с детства, занимаются спортом, живут «по понятиям», чтут традиции и не понимают современную молодежь. Настоящие герои современности. Семьи каждого из них разрушены наркотиками: отец Манаса умер от передозировки, девушка Азамата подсела на мефедрон, брат Димы сидит за распространение запрещенных препаратов. В родном районе ребят развелось большое количество закладчиков, а в полиции есть несколько человек, которые мешают прикрыть этот бизнес. Друзья снимают свои расправы над дилерами на телефон и выкладывают ролики, становясь «народными мстителями». Параллельно младший брат Манаса - Мирас - переходит на ту сторону, организуя собственный трафик, а новый начальник полиции пытается найти и обезвредить «оборотней в погонах».

Персонажи применяют насилие в благородных целях, поэтому им - можно

В принципе, завязка сюжета неплохая, в целом развитие его логично и построено по законам драматургии. Есть столкновения, есть неоднозначные ситуации, и понять мотивацию персонажей можно. Однако Манас, Азамат и Дима не стремятся ни к чему, кроме того, чтобы их уважали «на районе». Их матери показаны как глупые, наивные и слабые существа, а младшее поколение - сплошь меркантильные дураки, которые готовы нарушать закон ради денег. Друзья же живут по закону, только не по нормативному закону, а по закону «благородных» воров. Их начальник, владелец охранной фирмы, - местный авторитет из 90-х, который старается не нарушать закон, но спокойно принимает избиения, разбор и прикрывает глупого своего сотрудника, который избил «какую-то там девку». С другой стороны, в истории есть несколько полицейских, среди которых новый начальник, который знает, что его сотрудники «крышуют» местный бизнес, но только угрожает: если поймает за руку, то посадит. В сериале его представляют как хорошего и ратующего за все самое хорошее, как символ законности. Даже домбру ему повесили и дали поиграть на ней в кадре, чтобы зритель точно понял, что этот полицейский не такой плохой, как тот, который помогает наркотрафику. Только символ получается какой-то нерешительный и неэффективный.

Ануар считает, что монополия на насилие есть только у полиции (запугивать и избивать)

Тройка мстителей наказывает одного за другим наркоторговцев одинаково жестоко, стараясь не засветиться. В основу истории положены реальные события, когда охранники клуба снимали свои расправы над дилерами на телефон. Как и в реальности, в сериале действия друзей не стали чем-то решающим в борьбе с наркотрафиком и не сильно повлияли на последующие события в истории.

На вопрос о том, что может остановить распространение наркотиков, кроме самосуда, сериал не отвечает. Тут, как и в предыдущем проекте канала НТК «Мошенники», помимо жестоких и глупых наркоторговцев, обвиняются жертвы, которые сами приходят за дозой и не останавливаются даже тогда, когда им говорят, что с ними будет в будущем. Никакой надежды. Только запугивание и насилие.

Актеры и съемка

Сериал сделан качественно в техническом плане. Операторская работа и монтаж на высоком уровне для телевизионного проекта. Ничего не режет глаз, и погружение в атмосферу происходящей хтони очень быстрое. Рустем Омаров использует клиповые вставки с ускоренным монтажом, неоном клубов и глитч-графикой схем наркосбыта. Драки поставлены Робертом Куном: каждая сцена стилизована под MMA-октагон - длинные планы, затем резкие трясущиеся крупные. Камера часто фиксируется на лицах жертв, подчеркивая, что «страдания во имя добра допустимы».

Название сериала - это отсылка к сильнодействующему синтетическому наркотику. Но только отсылка, не реклама

Основным музыкальным сопровождением сериала стали казахский трэп от V$XV PRiNCE и ремиксы с домброй. В сцене, где начальник полиции Ануар играет кюй, параллельно происходит задержание наркоторговцев, которых, как окажется впоследствии, сливает Дима. То есть сами полицейские без помощи народа поймать преступников не в силах. Так же, как сцена, где Ануар угрожает продажному полицейскому своей игрой на домбре, не в силах напугать преступника.

Актерский состав - уже сформировавшийся для криминальных историй. В тройке друзей играют знакомые зрителям по проектам «Тараз», «Саке», «Жаным, ты не поверишь» и Sheker Асан Мажит и Жандос Айбасов. Коррумпированного полицейского сыграл звезда «Мошенников» и по совместительству автор идеи и режиссер MEOW Рустем Омаров. Авторитета по прозвищу Братан - Азиз Бейшеналиев. Возникает ощущение единой киновселенной, где одни и те же персонажи проживают разные криминальные приключения, не надеются на справедливость и постоянно совершают одни и те же ошибки.

В чем мораль?

Возникает вопрос: для чего сериал делали? Вполне логичный ответ: чтобы показать весь ужас последствий наркотической зависимости, алчность и жестокость людей, которые поддерживают трафик, и, конечно, предостеречь неокрепших молодых зрителей. Только вот примеры поведения, ролевые модели, которые показывает сериал, не выдерживают никакой критики.

Три друга против всего мира наркоторговли

Три друга, народные мстители, считают, что насилие - приемлемый способ борьбы с наркотиками, даже не задавая себе вопрос, почему закладчики это делают. Запугать - значит решить проблему, так думают персонажи, и с ними соглашаются зрители. Полицейские абсолютно беспомощны перед преступной сетью, и даже хорошие полицейские предпочитают насилие закону. Начальник полиции говорит о том, что по закону и по справедливости - это разные вещи.

Женщин в сериале нужно защищать, потому что они слабые и сами не знают, чего хотят

В сериале нет ни одной женщины-протагонистки сопоставимого веса с центральными персонажами. Женский образ тут представлен или как «мотиватор» мужского страдания, или как фон для мужских разборок. Бывшая девушка Азамата Маржан появляется в кадре только для того, чтобы продемонстрировать ломку и последствия наркозависимости. Девушка младшего брата Манаса становится катализатором того, что Мирас соглашается попробовать наркотики, а затем втягивается в наркобизнес. Она бросает умного, честного студента из-за того, что он не дарит ей дорогие подарки.

Семья, как ценность, в сериале не работает

Сериал пропагандирует тезис «доброго насилия». Возникает ощущение, что искоренить наркоторговцев можно, только действуя вне закона, потому что органы продажны или слабы. Сериал не копает вглубь проблемы, не рискует быть бескомпромиссным и наделяет положительными чертами преступников и бездумных машин насилия. Кажется, метод силы в поиске справедливости уже давно освоен в Казахстане и ничего нового сериал предложить в решении проблем не может.

Насилие показано очень натурально и страшно

У зрителей сериал получил широкую популярность. По данным Orda.kz, суммарно эпизоды собрали 45 млн просмотров на YouTube. На форумах «ЯПлакал» и «Пикабу» зрители спорят: одни видят «рекламу синтетики», другие - «лучший мотивационный сериал». Kursiv Media считает коэффициент пользы высоким, так как реальных закладчиков сериал «напугал», однако отмечает засилье слова «братан» и геройскую чернуху.

Вывод

MEOW - амбициозный и технично снятый сериал, который пытается стать социальной проповедью, но по факту становится пропагандой брутального самосуда. Авторы показывают системы наркосбыта убедительно, они одновременно внушают, что решать проблему надо бейсбольной битой, а не судами. Так возникает очевидный парадокс: сериал клеймит синтетический яд за разрушение судеб, но одновременно героизирует уличные линчевания и покрывает гендерное насилие, если оно совершается «благородными» братанами.

Название MEOW - сленговое имя мефедрона - метко обозначает продукт. Но сериал напоминает кошачий крик в ночной подворотне: громкий, болезненный и запоминающийся… однако не обязательно конструктивный.

Тем не менее проект стал значимой вехой для казахстанского телепроизводства: он вывел тему синтетики на прайм-тайм, подарил яркую галерею актерских работ. И, если цель была заставить зрителя обсудить масштабы наркочумы, сериал добился своего. Но если задача - найти золотую середину между законом и «понятиями», то MEOW скорее раздвинул полюса, подтвердив, что в нынешних казахстанских сериалах либо утопия, либо хтонь. Середины по-прежнему нет.

Фото - кадры из фильма