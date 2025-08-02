В Петропавловске состоялся матч 19-го тура казахстанской премьер-лиги. Местный "Кызылжар" не смог справиться с "Тоболом" из Костаная - 0:2, передают Vesti.kz.

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Счёт в матче был открыт уже на 20-й минуте. Защитник гостей Неманья Чавнич отличился после стандартного эпизода, выведя "Тобол" вперёд и задав тон всей игре.

Во втором тайме "Кызылжар" попытался перехватить инициативу, но не сумел взломать оборону соперника. За семь минут до окончания основного времени полузащитник Бейбит Галым удвоил преимущество костанайцев, сняв все вопросы о победителе.

На 85-й минуте "Кызылжар" остался в меньшинстве - форвард Сенин Себай получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.

Эта победа позволяет "Тоболу" набрать 38 очков и сохранить за собой третье место в турнирной таблице КПЛ. Более того, костанайцы вплотную приблизились к "Астане" (40 очков), которая идёт второй, но имеет матч в запасе.

Таким образом, "Тобол" остаётся теневым лидером чемпионата, продолжая борьбу за самые высокие позиции.