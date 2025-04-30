Первая попытка ввести очередь для перевозчиков была предпринята в конце ноября 2024 года. Систему хотели ввести в действие с 27 ноября, а сообщили о нововведении за день до этого. Но уже через неделю проект приостановили. В мае будет вторая попытка.

Фото из архива "НГ"

- C 12 мая 2025 года на автомобильном пункте пропуске «Кайрак» планируется запуск проекта по внедрению системы электронной очереди CarGoRuqsat, - сообщили в пресс-службе управления госдоходов Костанайской области. - В рамках пилотного режима перевозчиками, планирующим выезд с территории Казахстана через автомобильные пункты пропуска, необходимо забронировать место в электронной очереди посредством приложения CarGoRuqsat.

Для этого необходимо пройти по ссылке https://cqr.qoldau.kz/ru/start, зарегистрироваться и войти в приложение CarGoRuqsat. Выбрать пункт пропуска, указать дату и время пересечения границы и заполнить данные о водителе и автотранспортном средстве. После одобрения заявки необходимо своевременно прибыть на пункт пропуска для прохождения границы.

- Задача системы электронной очереди CarGoRuqsat состоит в представлении перевозчиками возможности предварительного бронирования очереди и автоматизации проверки необходимых документов в информационных системах, - отмечают в управлении.

В декабре, когда введение очереди приостановили, указывали на две проблемы. Перевозчики говорили, что инфраструктура "Кайрака" не готова к работе с сервисом. Водителям, приезжающим на границу, негде ожидать своей очереди. Из-за отсутствия приспособленной парковки грузовые машины останавливаются прямо на дороге, сужая и без того неширокое полотно. Кроме того, пропусная способность ПП "Кайрак" низкая, и об увеличении ее пока не идет и речи.

Еще одна проблема состояла в создании искуственного ажиотажа. Нашлись умельцы массово бронировали места в очереди, а затем перепродавали их в разы дороже. Но уже тогда в КГД сообщили, что эту проблему решили - после высвобождения брони она не возвращается в систему для повторного бронирования, а "сгорает".