Ее намеревались ввести в действие 27 ноября. Однако сегодня, 3 декабря, стало известно, что начало работы сервиса «CarGoRuqsat» на «Кайраке» откладывается. На неопределенное время.

Длинные очереди из большегрузных машин — давняя примета ПП «Кайрак» / Фото из архива «НГ»

Об этом на заседании отраслевого совета по вопросам транспорта палаты предпринимателей Костанайской области сообщил руководитель отдела экспортного контроля департамента госдоходов Елдос САПАБЕКОВ.

Елдос Сапабеков сообщил, что запуск электронной очереди на «Кайраке» откладывается / Фото пресс-службы НПП

На сегодняшний день в регионе сервис электронного бронирования считается внедренным на 5 пунктах пропуска: «Аят», «Кондыбай», «Желкуар», «Обаган», «Акбалшык». Но их загрузка ни в какое сравнение не идет с потоком грузового транспорта, который в сторону РФ пропускает «Кайрак».

- Мы считаем запуск электронного бронирования на этом пункте пропуска преждевременным, - высказал мнение председатель отраслевого совета и сам владелец компании, занимающейся международными грузоперевозками, Валерий СУСАРЕНКО, - инфраструктура на «Кайраке» к работе с этим сервисом не готова. А с учетом загрузки ПП это может породить там транспортный коллапс.

Звучит отчасти парадоксально, ведь система бронирования по идее призвана как раз урегулировать очередь, выровнять загрузку, рассредоточив по дням и часам перевозчиков. А кроме того «CarGoRuqsat» должна автоматизировать для них проверку необходимых документов в информационных системах.

Но Сусаренко отметил, что условия, в которых наши предприниматели осуществляют перевозки, далеко не идеальны: не лучшее состояние дорог, зависимость от погодных условий, например, в зимнее время...

Валерий Сусаренко высказал мнение грузоперевозчиков: вводить онлайн-бронирование на «Кайраке» преждевременно / Фото пресс-службы НПП

- Водитель, которые едет издалека, не в состоянии прибыть минута в минуту, - сказал он , - поэтому еще раз повторю, что на пункте пропуска должна быть соответствующая инфраструктура. Только после ее обеспечения можно эту систему внедрять. Надо, чтобы машина приехала и если уж ждала бы, то не на дороге, а на отведенной стоянке. Есть же опыт: когда несколько лет назад российская сторона вводила электронное бронирование, у них как раз случился транспортный коллапс. И коррупция проявилась. Появились люди, которые продавали места в электронной очереди и продавали не за маленькие деньги, по 10 000 рублей брали. Грузоперевозчики покупали эти места, но все равно стояли по две-три недели где попало. И это на «Бугристом», который в процессе подготовки россияне все-таки расширили.

Сейчас на ПП «Бугристое», по словам участников встречи, действуют параллельно и электронная очередь, и «живая».

- А у нас что-то делается сейчас, чтобы решить проблемы с инфраструктурой на «Кайраке»? - спросила заместитель директора палаты предпринимателей Костанайской области Манара МАДИНИНА.

В ответ вспомнили лишь о том, что уже несколько лет ставится вопрос о необходимости радикально нарастить пропускную способность этого ПП, увеличить количества полос.

Кстати, вместе с «Кайраком» введение нового сервиса приостановлено еще на двух крупных пунктах пропуска — на ПП «Сырым» в ЗКО и на пункте «Жанажол» в Северо-Казахстанской области.

«Отдельные лица пытаются»

В Казахстане система онлайн-бронирования впервые была внедрена в пилотном режиме на границе с Китаем в ноябре 2022 года. В связи с тем, что грузопоток на этом направлении увеличивался год за годом, там, по словам Валерия Сусаренко, к моменту введения электронной очереди инфраструктура была все-таки более подготовленной — большие логистические хабы, стоянки для ожидания.

- Но и там машины приезжают заранее и ждут, - отметил он.

И жалоб на систему онлайн-бронирования, которая действует сегодня на пунктах пропуска в направлении КНР, Кыргызстан, Узбекистан, много. В Комитет госдоходов министерства финансов РК предприниматели направляют обращения о том, что «занять электронную очередь для пересечения границы с Китаем практически невозможно. В сервисе «CarGoRuqsat» на самых популярных пунктах пропуска «Достык-Авто» и «Нур Жолы» очередь занята на 2-3 недели вперёд».

Кроме того, в своём обращении перевозчики утверждают, что в телеграмм-чатах техподдержки сервиса «CarGoRuqsat» высвободившиеся очереди перепродаются за 100 и более долларов США. При этом якобы используются боты, которые за доли секунды успевают занять освободившуюся очередь.

В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК предоставили расширенный комментарий по ситуации. Он важен как для тех перевозчиков, кто работает сейчас в «южном потоке», так и в качестве информации для остальных о том, как в принципе решаются проблемы.

- Появляются случаи, когда отдельные лица пытаются подорвать работу системы... - так ситуацию воспринимают в КГД, судя по пресс-релизу, - они используют различные методы, чтобы обойти установленные правила и сломать выстроенные процессы, видя в этом возможность для нелегального заработка. Искусственно созданный ажиотаж на границе приводит к завышению стоимости перевозок и формированию теневого оборота. В связи с этим мы продолжаем совершенствовать систему, усиливая меры безопасности и вводя более строгие меры за нарушения.

В КГД отметили, что схема с массовым бронированием и последующей перепродажей брони с использованием программ-роботов была выявлена самим регистратором электронной очереди и разработчиком сервиса в лице АО «Информационно-учетный центр» Минфина РК. Официальное сообщение о нарушениях и фактах перепродажи распространили через СМИ. Для системного решения проблемы и закрытия лазейки были предприняты шаги.

– Теперь бронь, которая высвобождается, не появляется в реестре «свободных», - пояснили специалисты ИУЦ, - то есть автомобиль может не прибыть в пункт пропуска, однако его очередь «сгорает», что делает невозможным «вторичный рынок» бронирований. Ранее она высвобождалась в рандомном (случайном) порядке.

В КГД допускают, что это может привести к временному «простою» пунктов пропуска.

- Этот период необходимо пережить, - говорится в том же пресс-релизе. - Эффекта от нововведения не стоит ждать прямо сейчас. Сегодня ещё «сгорают» очереди, занятые больше месяца назад не совсем добросовестными пользователями (на китайском направлении - «НГ»). Два десятка их были заблокированы сервисом. Необходимо время, чтобы участники рынка поняли, что перепродавать очередь в принципе нет и не будет возможности, даже используя ботов.

Будущее — за электронной

Возврат к «живой очереди» – не решение проблемы, считают эксперты КГД. Отмечают, что старые коррупционные схемы с пресловутым «человеческим фактором» не приемлемы и не будут воссоздаваться снова. А онлайн-бронирование постепенно будет внедряться по всему периметру государственной границы.

При этом все вроде бы понимают и соглашаются друг с другом, что несмотря на внедрение цифровых решений, физически ПП имеют ограниченную пропускную способность. И необходимо решать проблемы с «физическим увеличением мощности пунктов пропуска и расширением их инфраструктуры».

Вопрос о том, кто и когда сделает это, например, на «Кайраке», висит в воздухе. А грузоперевозчики опасаются, что электронную очередь здесь все-таки начнут вводить раньше, чем что-то реально изменится в инфраструктуре этого пункта пропуска.