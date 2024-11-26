В течение четырех месяцев электронную очередь "обкатывали" на пяти пунктах пропуска на границе с Российской Федерацией: «Аят», «Желкуар», «Убаган», «Акбалшык», «Кондыбай». А уже с завтрашнего дня, 27 ноября, ее введут на пункте пропуска "Кайрак". Это изменение касается грузоперевозчиков.

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Электронная очередь реализуется через приложение «CarGoRuqsat». Перевозчиками, планирующим выезд с территории Казахстана, необходимо забронировать место в очереди в этом приложении, сообщили в департаменте госдоходов по Костанайской области.

- Задача системы электронной очереди «CarGoRuqsat» состоит в представлении перевозчиками возможности предварительного бронирования очереди и автоматизации проверки необходимых документов в информационных системах, - отметили в ведомстве.

Для бронирования очереди необходимо зайти на сайт https://cgr.qoldau.kz/ru/start, зарегистрироваться и войти в приложение «CarGoRuqsat», выбрать пункт пропуска, указать дату и время пересечения границы и заполнить данные о водителе и автотранспортном средстве.

После одобрения заявки необходимо своевременно прибыть на пункт пропуска для прохождения границы.