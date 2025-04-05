Гол на 93-й минуте отменил сенсацию в чемпионате Казахстана
Футболисты костанайского "Тобола" вырвали победу у кокшетауского "Окжетпеса" в четвертом туре чемпионата Казахстана, передают Vesti.kz.
Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=55414
Встреча прошла в Кокшетау и завершилась со счетом 1:0. Решающий гол в составе гостей на 90+3-й минуте забил Александр Зуев.
При этом хозяева поля играли в меньшинстве из-за удаления Нияза Идрисова на 66-й минуте.
"Тобол" на данный момент с 8 очками занимает первое место в турнирной таблице, а "Окжетпес", имея в активе 4 балла, находится на шестой строчке. Однако по итогам отчетного тура расположение команд может измениться.
Напомним, ранее мы сообщали, что капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген пошел на значительные уступки ради перехода из "Ордабасы" в "Тобол"
Источник: . Также недавно мы сообщали, что в Костанайской области выделяют около 70 млн тенге на реабилитацию спорстменов. Футболисты "Тобола" могут воспользоваться услугами этого реабилитационного центра, но только не за счет бюджетных средств.
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