Депутаты маслихата высказывали недовольство из-за кредита в 5 млрд тенге под 2,5% для АО «Баян Сулу». Аким области считает, что по-другому бизнес не сможет расти. А чья позиция ближе вам? Депутатов. Такие предприятия, как «Баян Сулу», справятся и без помощи бюджета.

Скорее депутатов. Есть основания считать, что такой кредит сопряжен с коррупцией.

Скорее акима области. Главное, что откроют рабочие места и увеличат сбор налогов.

Акима области. Нужно поддержать бизнес, от которого зависит экономика страны.

