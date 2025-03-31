В рамках третьего тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги «Тобол» принимал в Костанае «Елимай».

Наурызбек Жагоров против полузащитника «Елимая» Алмаса Тюлюбая / Фото sports.kz

Команды встречались в рамках чемпионатов Казахстана 28 раз, костанайский клуб одержал 15 побед, из которых 10 - на своем поле, а клуб из Семея - 10, и еще три встречи завершились вничью. Разница мячей 55-44. В прошлом сезоне «Тобол» одержал победу над «Елимаем» в Костанае со счетом 4:2 и уступил в Семее - 1:2.

Накануне этого матча состав костанайского клуба пополнил капитан национальной сборной Казахстана 34-летний Асхат Тагыберген, перешедший из шымкентского «Ордабасы». Тагыберген уже играл в «Тоболе» в 2017 году (10 матчей) и в сезонах 2021 и 2022 гг. (47 матчей, 12 голов), вместе с командой выигрывал чемпионат Казахстана и дважды становился обладателем Суперкубка РК. В команде он будет играть под 18-м номером.

Главный тренер «Тобола» Нурбол ЖУМАСКАЛИЕВ, комментируя этот переход, сказал:

- Асхата Тагыбергена кому-то представлять излишне. Он лидер сборной Казахстана и настоящий профессионал. Уверены, что его опыт и мастерство помогут нашей команде добиться новых успехов. Тем более, он уже играл за «Тобол» и прекрасно знает, что такое дух победителя.

В стартовом составе «Тобола» на считавшимся центральным в туре матч с «Елимаем» вышли вратарь Данил Устименко, защитник Роман Асранкулов (капитан команды), Пап-Альюн Ндиайе, Иван Миладинович и Марко Вукчевич, полузащитники Наурызбек Жагоров, Цотне Мосиашвили, Александр Зуев, Эссьен Эдедем и Ислам Чесноков и нападающий Николай Сигневич.

Хозяева довольно активно начали встречу, и через минуту после ее начала заработали угловой удар на правом фланге. После подачи Чеснокова мяч задев голову белорусского полузащитника гостей Никиты Корзуна, пролетел вдоль ворот на противоположный фланг и ударился об угловой флаг, и бразильский полузащитник «Елимая» Майком Дэвид, опередив Асранкулова, выбил его на половину поля соперника.

Николай Сигневич признан лучшим игроком матча / Фото sports.kz

«Тобол» продолжил атаковать, и игроки клуба из Семея, разряжая обстановку, раз за разом выбивали мяч за боковую линию. На 6-й минуте хозяева заработали штрафной удар на правом краю и после его розыгрыша Вукчевич почти от лицевой линии сделал подачу в штрафную площадь, а Сигневич головой с линии вратарской площадки попытался срезать мяч в ближний угол, но тот попал в сетку с внешней стороны ворот.

Через две минуты Чесноков пробил по воротам от угла штрафной площади, но удар заблокировал сербский защитник гостей Неманья Чаласан, от которого мяч улетел за лицевую линию. Розыгрыш стандарта, капитан «Елимая» Серикжан Мужиков выбивает мяч вновь на угловой. После подачи Зуева и скидки головой во вратарскую площадку Миладиновичем мяч выбил за пределы штрафной площади Дэвид. Но его подобрал на правом краю Эдедем, перевел вдоль боковой линии Вукчевичу, а тот - еще дальше Зуеву, который сделал подачу в центр штрафной площади, откуда Сигневич головой отправил мяч с отскоком от газона в левый угол ворот - 1:0.

Хозяева немного успокоились и на 28-й минуте едва не поплатились за это. После атаки «Елимая» по правому краю Корзун перевел мяч на левый край штрафной площади нападающему из Того Фессу Плакке, который беспрепятственно пробил по воротам. Однако вышедший навстречу Устименко спас команду, грудью отбив мяч на линии вратарской площадки.

Через три минуты Устименко, вводя мяч в игру, выбил его к штрафной площади соперника, откуда Чесноков головой отправил его к воротам. Жагоров справа от вратарской площадки в высоком прыжке переиграл украинского вратаря «Елимая» Максима Коваля, а затем пробил с острого угла, но мяч не попал в створ ворот.

На 35-й минуте защитники «Елимая» заблокировали два подряд удара справа из пределов штрафной площади Сигневича и Чеснокова, а на 42-й минуте Чесноков вошел справа в штрафную площадь, оттянул на себя трех игроков гостей, но промедлил с передачей открывшемуся слева Зуеву и потерял мяч.

Второй тайм намного активнее начали гости, через шесть минут после его начала заработавшие угловой удар на левом фланге. После его розыгрыша Чаласан пробил справа головой по воротам с отскоком от газона, но Устименко поймал мяч.

На 55-й минуте вместо Зуева на поле вышел Тагыберген, а еще через девять минут Жагорова заменил Жаслан Жумашев. На 68-й минуте Жумашева у левого углового флага сбил также вышедший на замену полузащитник гостей Жан-Али Пайруз, а Тагыберген со штрафного удара закрутил мяч от боковой линии прямо в ворота, но Коваль выбил мяч кулаками.

На 75-й минуте Жумашев на правом краю своей половины поля перехватил мяч, дошел с ним до штрафной площади гостей и от ее угла пробил низом в дальний угол ворот, но мяч пролетел рядом со штангой.

А на 81-й минуте опасный момент возник у ворот «Тобола». Уругвайский защитник «Елимая» Кевин Ролон слева от штрафной площади сделал подачу на дальний край вратарской площадки, откуда нигерийский партнер по обороне гостей Самюэль Одеоибо головой отправил мяч на левый край. Вышедший на замену нападающий «Елимая» Роман Муртазаев из пределов вратарской площадки в прыжке головой пробил по воротам, но Устименко в падении поймал мяч после удара в упор.

Казалось бы, дело шло к победе «Тобола», но в самом конце встречи гости заработали штрафной удар на правом краю почти у центральной линии. А во время его исполнения Миладинович отмахнулся от толкавшего его в спину возле вратарской площадки Чаласана и попал ему локтем в лицо. После просмотра видеоповтора момента судья встречи Руслан Султангалиев из Атырау удалил с поля сербского защитника «Тобола» и назначил в ворота хозяев 11-метровый штрафной удар, который реализовал уже в дополнительное время вышедший на замену румынский полузащитник «Елимая» Эдуард-Мариан Флореску.

На последних секундах хозяева заработал угловой удар на правом фланге, но Чесноков пробил головой выше ворот после подачи от углового флага Тагыбергена. И костанайский клуб не досчитался двух очков на своем поле - 1:1.

Набрав после трех туров пять очков, «Тобол» опустился на четвертую строчку в турнирной таблице, которую возглавили сразу три команды: «Кайрат», одержавший победу в гостях у «Турана» - 2:1 и сохранивший первую строчку по дополнительным показателям, а также имеющие равные показатели «Актобе», разгромивший в гостях «Атырау» - 4:0, и «Астана», с разгромом одержавшая домашнюю победу над «Жетысу» - 3:0. У всех трех лидеров - по 7 очков.

Кроме лидеров, никто в этом туре не смог одержать победы. В Шымкенте не было забитых голов в матче «Ордабасы» - «Кызылжар», в Кызылорде разошлись миром «Кайсар» и «Окжетпес» - 2:2, а в Жезказгане вничью сыграли «Улытау» и «Женис» - 1:1.

В четвертом туре, матчи которого пройдут 5 и 6 апреля, «Тобол» в первый день сыграет в гостях с «Окжетпесом», отстающим от костанайского клуба на одно очко.