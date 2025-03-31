Капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген пошел на значительные уступки ради перехода из "Ордабасы" в "Тобол", сообщает корреспондент Vesti.kz.

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По данным источника, близкого к ситуации, 34-летний футболист будет зарабатывать в Костанае в 2-3 раза меньше, чем в "Ордабасы", а его ежемесячный заработок не превысит цифру в 6-7 миллионов тенге.

Ранее аким Шымкента Габит Сыздыкбеков заявил, что Тагыберген ежемесячно зарабатывал 20 миллионов тенге.

"Нам оставили "болотную" команду. Средняя зарплата футболистов 15 млн.тенге. Контракты на 2 года, они зарегистрированы в УЕФА. Если с ними разорвем контракты, то мы должны будем выплатить полную неустойку", - цитирует акима Шымкента "Ғасыр футболы". - "Асхат Тагыберген уже играть не может, уходить тоже не хочет, сидит. Говорю открыто, зарплата 20 000 000 тенге. Я ничего не могу поделать в этой ситуации".

Добавим, что Тагыберген ранее уже защищал цвета "Тобола". В матче третьего тура КПЛ он появился на поле во втором тайме, а его команда упустила победу в игре против "Елимая" (1:1).