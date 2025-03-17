Управлению физической культуры и спорта на последней сессии областного маслихата 14 марта предложили выделить 111,9 млн тенге. Из них 76,2 млн тенге потратят на содержание двух новых спорткомплекслв в селах Карасу и Сарыколь. А оставшиеся 35,7 млн тенге - на физиотерапевтические и реабилитационные услуги для профессиональных спортсменов. Последний пункт вызвал у депутатов вопросы.

Иллюстративное фото с сайта novokom.su

В частности депутат Гайния ЕСЕЕВА попросила уточнить - на какие виды спорта распространяются выделенные средства. И попоросила отдельно уточнить - будут ли этими услугами пользоваться игроки ФК "Тобол"?

Елена Киреева / Фото из архива "НГ"



- Согласно технической документации, реабилитацию и восстановление проходят не менее 200 спортсменов не моложе 16 лет, которые являются членами сборной команды Костанайской области по разным видам спорта, - ответила заместитель руководителя управления физической культуры и спорта Елена КИРЕЕВА. - У нас уже был такой опыт в прошлом году. Это очень хороший центр, который оснащен современной апаратурой. И наши ведущие спортсмены, получая полную диагностику и восстановительные мероприятия. После операций и различных травм они получают достойное лечение, возвращаются в спорт и показывают хорошие результаты.

Киреева подчеркнула, что футболисты "Тобола" могут воспользоваться услугами этого реабилитационного центра, но только не за счет бюджетных средств. Сумма в 35,7 млн тенге на них не распространяется.

Списки спортсменов, которые проходят реабилитацию, согласовываются спортивными федерациями и управлением. В течение года они могут дополняться - в зависимости от потребностей и травм спортсменов.

- Я хочу добавить, что группа депутатов - я, Утебаева, Сергазинова - мы посетили этот центр "Артромед", когда заинтересовались, как там спортсмены лечатся и на что деньги уходят, - выступил депутат Махаббат ЖУТАЕВ. - Там действительно современное оборудование. Мы пообщались со спортсменами. Кому интересно, мы можем еще раз туда сходить. Там лечат колени, связки, повреждения спины и так далее. Это именно спортивная медицина.

Отвечая на вопросы депутатов, Елена Киреева уточнила, что 35,7 млн тенге - это лишь половина от запрашиваемой суммы для услуг по реабилитации. Ранее депутаты уже выделяли на те же цели 34 млн тенге.

- В прошлом году мы эти 34 млн использовали за полгода, - рассказала Киреева. - У нас нет в области физкультурного диспансера. А спортсмены, которые регулярно тренируются, они нуждаются именно в таких услугах. За полгода 100 спортсменов полностью прошли реабилитацию.

Заместитель акима Костанайской области Гульбарам МУСАГАЗИНА добавила, что управление спорта просило всю сумму в 70 млн тенге. Но было принято решение разбить ее на два этапа.