Внеочередное заседание совета по этике департамента Агентства по делам госслужбы состоялось сегодня, 26 февраля. Ранее совет рекомендовал уволить руководителя отдела образования Костанайского района Алию Турткараеву за нарушение норм этики в виде некорректного обсуждения преимуществ профсоюзов. Но управление ограничилось приказом об объявлении строгого выговора. Почему так получилось?

Этот вопрос члены совета сегодня адресовали руководителю управления образования Костанайской области Айман ИБРАЕВОЙ. По их мнению, ссылка на положительные характеристики Турткараевой в этом приказе некорректна. Кроме того, не были учтены "совокупность содержания и характер проступка, обстоятельства, при которых он совершен, вина и неготивные последствия проступка". А также тот факт, что в 2015 году Алия Турткараева уже привлекалась к дисциплинарной ответственности в виде замечания за нарушение требований Кодекса чести государственных служащих.

Но главная претензия - сам документ составлен некорректно. Например, в приказе есть ссылка на ст. 50 Закона "О государственной службе", которая говорит о дисциплинарных проступках, дискредитирующих госслужбу. Но совет по этике не рассматривал действия Турткараевой в контексте этой статьи.

- Рекомендации совета мною рассмотрены надлежащим образом и в установленные законом сроки, - пояснила Айман Ибраева. - Были учтены заслуги Турткаревой. А во время разбирательства она круглосуточно работала над ликвидацией последствий паводка.

- Никто не говорит и не умаляет заслуг Турткараевой, - перебил член совета по этике Серик БЕКТУРГАНОВ. - Все работали на паводке. Но речь совсем о другом. Речь о нарушениях некоторых статей Этического кодекса и Закона "О госслужбе".

Айман Ибраева сообщила, что в защиту Турткараевой поступили коллективные обращения от педагогов, жителей района и депутатов местного маслихата.

- С учетом реализации принципов "слышащего государства", сервисного и клиентоориентированного госаппарата мы должны принимать решения с учетом мнения гражданского общества, - отметила руководитель управления образования. - Поступило более 30 обращений, на которые я не могла не отреагировать. Посчитав, что увольнение - это слишком жесткое наказание, мною было принято решение о наложении взыскания в виде строгого выговора.

Серик Бектурганов напомнил, что Алия Турткараева обжаловала предписание департамента госслужбы, судилась с этим ведомством 8 месяцев, но в итоге было заключено медиативное соглашение об урегулировании спора и признании вины.

- Я в курсе того, что в департамент приглашался адвокат, где ей предлагали пойти на мировую. Но если бы она пошла до конца, то выиграла этот суд, я уверена, - заявила Айман Ибраева.

Резче всех на заседании совета высказывался председатель ОО "Локальный профсоюз работников организации образования и науки Костанайской области" Василий ЦЫМБАЛЮК. Именно по его обращению департамент проводил проверку в отношении Турткараевой. Решение о строгом выговоре Цымбалюк назвал ангажированным.

- Считаем, что таким образом Айман Ибраева уводит Турткараеву от ответственности, - подчеркнул Цымбалюк. - Могу сказать, что мы понимаем, почему так делается. Это беззаконие, о котором говорится в решении совета по этике, оно идет от Айман Елемановны. И поручения по переводу в другой профсоюз даются лично Айман Ибраевой. И более того, у нас сегодня лежит обращение в департамент по делам госслужбы по факту того, что у управления образования заключены соглашения о социальном партнерстве с профсоюзом "Коргау" и "Локальным профсоюзом". Обращаю внимание, что договор с "Коргау" заключен на более выгодных условиях.

Василий Цымбалюк в разговоре с корреспондентом "НГ" пояснил, что он написал заявление в полицию против Алии Турткараевой с просьбой привлечь ее по ст. 154 УК РК за вмешательство в законную деятельность профсоюза.

- К нам обращаются люди, которым лично Айман Ибраева поручала перевести педагогов в профсоюз "Коргау", - сказал Цымбалюк. - Действия Турткараевой и Ибраевой - это все звенья одной цепочки поведения. А по поводу коллективных обращений - нам приходят жалобы о том, что их заставляют отправлять обращения. А руководители школ просто боятся за свое место. Нам прислали "шапку", которая была выслана педагогам и директорам, чтобы они использовали ее при подготовке хвалебных обращений.

Рассказ Цымбалюка прервал Серик Бектурганов, посчитав, что это не относится к рассматриваемому советом вопросу.

Члены совета по этике единогласно решили направить письмо акиму Костанайской области Кумару Аксакалову с просьбой изучить отказ в исполнении реекомендации и определить, обоснованны ли действия Айман Ибраевой. На ответ у главы региона есть один месяц.

Фото Георгия ГОВОРОВА





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