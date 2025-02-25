Руководитель отдела образования Костанайского района Алия ТУРТКАРАЕВА останется на своей должности, но получит дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщили в пресс-службе управления образования.

Алия Турткараева на заседании совета по этике / Фото из архива "НГ"

Напомним, 13 февраля на заседании совета по этике рекомендовали уволить Турткараеву. Поводом стали публикации в Telegram о том, что она, используя свое служебное положение, во время рабочего совещания склоняла педагогов переходить из Локального профсоюза в профсоюз "Коргау". Кто-то из директоров школ записал разговор на аудио и переслал его в анонимный телеграм-канал "Плаха". В департаменте госслужбы провели проверку и сочли, что Турткараева нарушила этические нормы, так как некорректно обсуждала работу профсоюзов.

- Решения совета носят рекомендательный характер, - пояснили "НГ" в пресс-службе управления образования. - При вынесении решения учитывались результаты работы Турткараевой. Под ее руководством отдел образования Костанайского района на августовском совещании 2024 года стал победителем в номинации «Лучшая система образования района». Также важно отметить круглосуточную работу руководителя и возглавляемого ею отдела образования в период паводка по спасению школ района от затопления, размещению и поддержке пострадавших, организации волонтерской помощи семьям и питания для работающих на строительстве дамб.

В защиту Алии Турткараевой поступило более 30 коллективных обращений - от педагогической общественности, в том числе от ветеранов педагогического труда, от ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников просвещения, науки, высшего образования», жителей района, а также от Общественного совета и депутатов маслихата Костанайского района.

- С учетом всех изложенных обстоятельств руководителем управления образования 20 февраля издан приказ о вынесении Турткараевой дисциплинарного взыскания в виде строгого выговора, - резюмировали в ведомстве.

Руководитель управления контроля в сфере госслужбы департамента Агентства по делам госслужбы Костанайской области Батырхан УСПАНОВ сообщил "НГ", что о решении управления образования в департаменте знают и будут принимать меры.

- Согласно положения, совет по этике вправе вносить вышестоящим госорганам или должностным лицам предложения о рассмотрении ответственности должностных лиц, необоснованно не исполнивших рекомендацию совета по этике, - пояснил Успанов.