Дисциплинарное дело руководителя отдела образования Алии ТУРТКАРАЕВОЙ рассмотрели 13 февраля на заседании совета по этике департамента Агентства по делам госслужбы Костанайской области.

Поводом стали публикации в Telegram о том, что Турткараева, используя свое служебное положение, во время рабочего совещания склоняла педагогов переходить в профсоюз "Коргау". Кто-то из директоров школ записал разговор на аудио и переслал его в анонимный телеграм-канал "Плаха".

Публикацию прочитал руководитель ОО "Локальный профсоюз работников организации образования и науки Костанайской области" Василий ЦЫМБАЛЮК. Высказывания чиновницы ему сильно не понравились и 18 марта 2024 года он написал жалобу в департамент по делам госслужбы.

- Более того, 12 апреля 2024 года поступило коллективное обращение директоров сельских школ относительно негативной публикации "Профсоюзные войны" в телеграм канале "Плаха", - рассказал на заседании совета по этике главный специалист управления контроля в сфере государственной службы Батырхан УСПАНОВ. - Одним из ключевых моментов стало обсуждение Турткараевой преимуществ в членстве профсоюза "Коргау" по сравнению с "Локальным профсоюзом". Нарушение этических норм госслужащего, проявившееся в некорректном обсуждении работы профсоюзов, подтверждено материалами проверки. 10 апреля департамент внес предписание об устранении нарушения. В свою очередь, Турткарева частично признала свои действия, но представляет разговор в искаженном контексте, что противоречит фактам.

Предписание департамента Алия Турткараева обжаловала. Судилась с этим ведомством 8 месяцев. Но в итоге было заключено медиативное соглашение об урегулировании спора.

- При изложенных обстоятельствах негативный характер допущенных действий подрывает авторитет госслужбы, что подтверждается аудиозаписями и стенограммами разговора, комментариями к пкбликации, а также материалами дисциплинарного дела, - резюмировал Успанов. - Вместе с тем отмечаем, что Туткараева по месту работы характеризуется положительно. А отдел под ее руководством в 2024 году был признан лучшим в районной системе образования. Несмотря на это, в действиях Туткараевой усматриваются признаки нарушения норм служебной этики, а именно - несоблюдение Закона "О госслужбе" и Этического кодекса госслужащих.

Алия Турткараева с такими выводами не согласилась. Членам совета по этике пояснила, что разговор, о котором и была публикация в "Плахе", проходил между ней, заведующей методическим кабинетом и директором Жуковской основной школы.

- Разговор длился около часа, обсуждали предстоящую аттестацию школ, - сказала Турткараева. - Аттестация требовала приведения в порядок всей документации, о чем мы и говорили. Разговор, который размещен в телеграме, был вырезан и смонтирован, и длится не более 8 минут. Разговора о переходе из одного профсоюза в другой не было, что подтверждает стенограмма. Вопрос профсоюза подняла директор Жуковской школы, на что я возразила: "Зачем об этом сейчас говорить? Вы должны заниматься аттестацией школы". Никаких указаний по переходу из одного профсоюза в другой я не давала.

Алия Турткараева ранее судилась не только с департаментом. Она подавала иск о защите чести и достоинства к владельцу номера мобильного телефона, с которого разместили публикацию в телеграм-канале "Плаха". Однако мужчина отверг все обвинения и пояснил в суде, что не знает, кто мог воспользоватся его номером. Суд посчитал его вину недоказанной и в иске руководителя отдела образования отказал.

Члены совета по этике интересовались - почему Турткараева не подала в суд на Василия Цымбалюка, который написал жалобу в департамент госслужбы? По словам адвоката Турткараевой, который присутствовал на заседании совета по этике, у них не было данных о том, что автором публикации был Цымбалюк.

Василий Цымбалюк в своем выступлении отметил, что он и сам думает о том, чтобы подать иск к Турткараевой.

- Когда мы увидели и услышали то, что было размещено в телеграм-канале, это нас повергло в шок, - сказал он. - Защищать честь и достоинство придется все же мне. Я ждал завершения судов и дисциплинарного расследования. Теперь я нацелен защитить свои права. Я хотел бы обратить внимание, что суд нашел недопустимым ведение разговоров о преимуществах профсоюза "Коргау", усмотрел признаки неправомерного вмешательства в деятельность профсоюзов. Мы, со своей стороны, настаиваем, что Турткараева дискредитировала госслужбу своими поступками, и будем добиваться рассмотрения этого вопроса не только в рамках совета по этике, но и в суде.

Цымбалюк отдельно подчеркнул, что после прихода Турткараевой на должность руководителя Мендыкаринского отдела образования весь район за 2-3 дня перешел из"Локального профсоюза" в профсоюз "Коргау".

- Мы ни с кем не разбирались, но понимали, кто за этим стоит, - сказал он.

И добавил: когда Турткараева стала руководителем отдела образования в Костанайском районе, 70% работников также в кратчайшие сроки перешли в "Коргау".

Член совета по этике Серик БЕКТУРГАНОВ отметил: поскольку Турткараева согласилась с выводами суда и заключила медиативное соглашение, то она фактически признала вину.

Член совета по этике Аскар ЖАБАЕВ подчеркнул: руководитель должна быть образцом для своих подчиненных и уметь признавать свою вину.

- Если такой разговор был, хотя его не должно было быть в принципе, - сказал Жабаев, - то вы должны были остановить этот разговор. А здесь вы не признаетесь, противоречите документам. Для меня это фактор того, что у вас нет осознания сложившейся ситуации. Руководитель не имеет морального права так себя вести. А подтвержений, что эта ситуация была, на мой взгляд - предостаточно.

После обсуждения большинством голосов проголосовали за то, чтобы рекомендовать управлению образования уволить Алию Турткараеву с занимаемой должности.

Фото Георгия ГОВОРОВА