Склоняла педагогов к переходу - За что рекомендуют уволить руководителя отдела образования Костанайского района?
Георгий ГОВОРОВ
Дисциплинарное дело руководителя отдела образования Алии ТУРТКАРАЕВОЙ рассмотрели 13 февраля на заседании совета по этике департамента Агентства по делам госслужбы Костанайской области.
Поводом стали публикации в Telegram о том, что Турткараева, используя свое служебное положение, во время рабочего совещания склоняла педагогов переходить в профсоюз "Коргау". Кто-то из директоров школ записал разговор на аудио и переслал его в анонимный телеграм-канал "Плаха".
Публикацию прочитал руководитель ОО "Локальный профсоюз работников организации образования и науки Костанайской области" Василий ЦЫМБАЛЮК. Высказывания чиновницы ему сильно не понравились и 18 марта 2024 года он написал жалобу в департамент по делам госслужбы.
- Более того, 12 апреля 2024 года поступило коллективное обращение директоров сельских школ относительно негативной публикации "Профсоюзные войны" в телеграм канале "Плаха", - рассказал на заседании совета по этике главный специалист управления контроля в сфере государственной службы Батырхан УСПАНОВ. - Одним из ключевых моментов стало обсуждение Турткараевой преимуществ в членстве профсоюза "Коргау" по сравнению с "Локальным профсоюзом". Нарушение этических норм госслужащего, проявившееся в некорректном обсуждении работы профсоюзов, подтверждено материалами проверки. 10 апреля департамент внес предписание об устранении нарушения. В свою очередь, Турткарева частично признала свои действия, но представляет разговор в искаженном контексте, что противоречит фактам.
Предписание департамента Алия Турткараева обжаловала. Судилась с этим ведомством 8 месяцев. Но в итоге было заключено медиативное соглашение об урегулировании спора.
- При изложенных обстоятельствах негативный характер допущенных действий подрывает авторитет госслужбы, что подтверждается аудиозаписями и стенограммами разговора, комментариями к пкбликации, а также материалами дисциплинарного дела, - резюмировал Успанов. - Вместе с тем отмечаем, что Туткараева по месту работы характеризуется положительно. А отдел под ее руководством в 2024 году был признан лучшим в районной системе образования. Несмотря на это, в действиях Туткараевой усматриваются признаки нарушения норм служебной этики, а именно - несоблюдение Закона "О госслужбе" и Этического кодекса госслужащих.
Алия Турткараева с такими выводами не согласилась. Членам совета по этике пояснила, что разговор, о котором и была публикация в "Плахе", проходил между ней, заведующей методическим кабинетом и директором Жуковской основной школы.
- Разговор длился около часа, обсуждали предстоящую аттестацию школ, - сказала Турткараева. - Аттестация требовала приведения в порядок всей документации, о чем мы и говорили. Разговор, который размещен в телеграме, был вырезан и смонтирован, и длится не более 8 минут. Разговора о переходе из одного профсоюза в другой не было, что подтверждает стенограмма. Вопрос профсоюза подняла директор Жуковской школы, на что я возразила: "Зачем об этом сейчас говорить? Вы должны заниматься аттестацией школы". Никаких указаний по переходу из одного профсоюза в другой я не давала.
Алия Турткараева ранее судилась не только с департаментом. Она подавала иск о защите чести и достоинства к владельцу номера мобильного телефона, с которого разместили публикацию в телеграм-канале "Плаха". Однако мужчина отверг все обвинения и пояснил в суде, что не знает, кто мог воспользоватся его номером. Суд посчитал его вину недоказанной и в иске руководителя отдела образования отказал.
Члены совета по этике интересовались - почему Турткараева не подала в суд на Василия Цымбалюка, который написал жалобу в департамент госслужбы? По словам адвоката Турткараевой, который присутствовал на заседании совета по этике, у них не было данных о том, что автором публикации был Цымбалюк.
Василий Цымбалюк в своем выступлении отметил, что он и сам думает о том, чтобы подать иск к Турткараевой.
- Когда мы увидели и услышали то, что было размещено в телеграм-канале, это нас повергло в шок, - сказал он. - Защищать честь и достоинство придется все же мне. Я ждал завершения судов и дисциплинарного расследования. Теперь я нацелен защитить свои права. Я хотел бы обратить внимание, что суд нашел недопустимым ведение разговоров о преимуществах профсоюза "Коргау", усмотрел признаки неправомерного вмешательства в деятельность профсоюзов. Мы, со своей стороны, настаиваем, что Турткараева дискредитировала госслужбу своими поступками, и будем добиваться рассмотрения этого вопроса не только в рамках совета по этике, но и в суде.
Цымбалюк отдельно подчеркнул, что после прихода Турткараевой на должность руководителя Мендыкаринского отдела образования весь район за 2-3 дня перешел из"Локального профсоюза" в профсоюз "Коргау".
- Мы ни с кем не разбирались, но понимали, кто за этим стоит, - сказал он.
И добавил: когда Турткараева стала руководителем отдела образования в Костанайском районе, 70% работников также в кратчайшие сроки перешли в "Коргау".
Член совета по этике Серик БЕКТУРГАНОВ отметил: поскольку Турткараева согласилась с выводами суда и заключила медиативное соглашение, то она фактически признала вину.
Член совета по этике Аскар ЖАБАЕВ подчеркнул: руководитель должна быть образцом для своих подчиненных и уметь признавать свою вину.
- Если такой разговор был, хотя его не должно было быть в принципе, - сказал Жабаев, - то вы должны были остановить этот разговор. А здесь вы не признаетесь, противоречите документам. Для меня это фактор того, что у вас нет осознания сложившейся ситуации. Руководитель не имеет морального права так себя вести. А подтвержений, что эта ситуация была, на мой взгляд - предостаточно.
После обсуждения большинством голосов проголосовали за то, чтобы рекомендовать управлению образования уволить Алию Турткараеву с занимаемой должности.
Фото Георгия ГОВОРОВА
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