«Маленькие трагедии» - очередная постановка выпускника ГИТИСа в Костанае и первая для Романа Охлопкова. Он объединил в полуторачасовой спектакль две пьесы Александра Пушкина: «Моцарт и Сальери» и «Каменный гость».

Директор театра Юрий ИВЛЕВ отмечает, что «Маленькие трагедии» - своего рода эксперимент, в ходе которого актеры проверяют: «А вот это будет смотреть молодежь, а это будет ей интересно?».

- Этот спектакль – продолжение совместного проекта с театральной школой ГИТИС и его ректором, который, кстати, совсем скоро приедет к нам в Костанай, - рассказал Ивлев. – Это сложный проект, потому что он включает в себя современные тенденции развития мирового театра. Это спектакль, прежде всего, для молодежи, это современное видение великой русской классики. Это тот же текст Пушкина, но это видение сегодняшнего дня.

Ивлев считает, что просто озвучить написанный Пушкиным текст - «вряд ли это кого-то сейчас увлечет».

«Опять надымили», - возмущались постоянные зрители костанайского театра. И действительно, выпускники ГИТИСа питают какую-то неистовую любовь к всевозможным запахам. В предыдущем премьерном спектакле «Щенок» это дым от сигарет, в «Маленьких трагедиях» - от горящих спичек. Честно говоря, такой прием скорее отвлекает от основного действия, чем помогает проникнуться героями.

Есть у московских гостей и страсть к символизму: отпечатки рук, как образ умерших людей, или сапоги на ленточке, имитирующие шпаги. Или персонажи, которые не являются героями, но создают антураж. Татьяна Захарченко и Людмила Ульянова в «Щенке» были, как указано в афишке, «То ли стенами дома, то ли стенами прошлого», а в «Маленьких трагедиях» стали гостем № 1 и гостем № 2.

На сцене костанайского театра в пушкинских сюжетах обсуждают человеческие взаимоотношения и их пороки с серьезным лицом, и, в отличие от «Щенка», не давят на эмоции. Актеры говорят о совместимости гения и злодейства, о верности и чести. Насколько эти смыслы адаптированы для молодежи? Вопрос пока останется открытым.

- Была задача - максимально облегчить эту роль, чтобы Моцарт был с легким задором, чтобы в нем ощущалась непосредственность. Довольно сложно было к этому прийти, - рассказывает актер Михаил МАЙОРОВ. - И мне кажется, важная для меня точка - этот персонаж по-своему стеснительный. Он осознает, что он гений, но ему кажется, что гении - и все остальные. Поэтому он боится выносить свое творчество на суд публики и переживает, как окружающие оценят его работу. Насколько это актуально? Я очень четко отделяю произведение от автора, поэтому мне кажется, что злодей вполне может делать великие вещи. И так часто бывает. А еще очень просто человека мазать черной краской после плохого поступка, но все равно люди остаются более сложными. Сальери не становится исключительно отрицательным персонажем.

Почему же в спектакль вошли только две из четырех "Маленьких трагедий"? Михаил Майоров объединяющей идеей называет мгновенность бытия.

- Жизнь уходит, но все мы оставляем что-то после себя: творчество, как в "Моцарте и Сальери", и любовь как в "Каменном госте", - отмечает актер. - Мне кажется, что этот спектакль - разговор о том, что вечно для нашей жизни и выходит за рамки исторических периодов.

Юрий Ивлев в разговоре с корреспондентом "НГ" сообщил, что театр планирует продолжить сотрудничество с выпускниками ГИТИСа. И дело не только в том, что новым главным режиссером Русского драматического стала Евгения Тикиджи-Хамбурьян. Сам проект ГИТИСа "Русская театральная школа за рубежом" обещают продлить на следующий год.

- У нас есть договоренность, что и в следующем году будут приезжать молодые и интересные режиссеры, причем приезжать будут бригадами, - говорит Ивлев. - Вы же понимаете, насколько это важно для провинциального, нестоличного театра. У нас, к сожалению, нигде не учат на художника по свету. А к нам приезжают специалисты из Москвы. К нам сюда присылают лучших.

Ближайшие даты показа "Маленьких трагедий" - 26 ноября и 1 декабря.

Фото Ксении РЕБИК