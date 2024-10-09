Спектакль "Щенок" - новая постановка Русского драматического театра. Костанацам ее впервые покажут 18 октября, в день открытия 103-го театрального сезона.

Это уже третья работа, которую ставит выпускница ГИТИСа и теперь уже новый главный режиссер театра Евгения ТИКИДЖИ-ХАМБУРЬЯН. Она объединила рассказы "Предстояла кража" и "Ангелок", обе написаны в в конце 19-го - начале 20 века Леонидом Андреевым, в единую историю. Корреспондент "НГ" побывал на закрытом пресс-показе спектакля и оценил, чего ждать от премьеры.

- Актерами я очень довольна, у них все получилось, - рассказала "НГ" режиссер. - Это же проза, очень много прозы, которую мы разбирали и адаптировали к театральной сцене. Я думаю, что мы все станем немножечко добрее. Я считаю, что на сцене отрицательный пример лучше, чем положительный. Отрицательный пример провоцирует варианты нового поведения. И этот выбор остается у зрителя.

"Давно я так не плакал", - вот краткая реакция, которую зритель чаще всего выдавал после просмотра. Еще бы не плакать, когда на сцене столько гиперболизированного насилия по отношению к маленькому мальчику. Ремень, даже ни разу не касаясь тела исполняющей эту роль актрисы, все равно заставляет тебя впечатываться в кресло от страха.

- Мать иначе не может - не может с помощью ласки попросить ребенка сделать что-то, она сама по себе не ласковая, - отмечает актриса Ольга МУЛЯК. - От этого и происходит то, как она главенствует над маленьким.

Главному герою - вору Саше - "предстояла кража, а быть может убийство". Сашу ждет товарищ, но он встречает на своем пороге щенка. Не сумев его выгнать, главный герой, которого сыграл актер Руслан БУШИНСКИЙ, видит в беспомощной собаке себя из далекого детства. Он вспоминает мать, пристрастившуюся к алкоголю, черты характера которой прямо отражаются в нем самом.

- Это заслуга режиссера, которая умеет работать с актерами и текстом, - говорит Бушинский. - Понятно, что он вор, что он преступник. Но мы открываем другую его сторону, которая есть в каждом из нас. Это ведь общество во многом формирует нас. Мой персонаж - он хотел быть хорошим, но вырос в среде, которая сказала ему быть другим. Но встреча с щенком открывает его внутреннего маленького Сашу. Понятно, что одна встреча не меняет человека. Но всякие случаи бывают.

Маленького Сашу играет актриса Любовь НОСАТЕНКО, это ее первая главная роль в костанайском театре. Девушка настолько вжилась в роль, что на пресс-показе в ключевом эпизоде буквально пробила дырку в стене.

- Изначально тяжело играть эту роль, каждый раз ты ищешь что-то новое, - говорит Любовь. - Мне очень тяжело искать эту грань, чтобы не уйти в страдания, но при этом показать эмоции. Это тяжелый, крутой, классный спектакль.

Спектакль "Щенок" рассказывает зрителю как неумение родителей выстраивать отношения с детьми выглядит со стороны. Как общество проявляет безразличие к проблемам детей. В театре, кажется, искренне верят, что в каждом человеке можно отыскать что-то хорошее. По крайней мере, на сцене.

Фото Георгия ГОВОРОВА





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