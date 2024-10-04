Выпускница ГИТИСа Евгения ТИКИДЖИ-ХАМБУРЬЯН станет новым главным режиссером костанайского областного русского драматического театра. Об этом стало известно сегодня, 4 октября, сразу после пресс-показа премьерного спектакля "Щенок".

Фото Георгия ГОВОРОВА



- Есть одно известие для нашего театра, - сказал директор Юрий ИВЛЕВ. - Мы долго шли к этому и наконец пришли. Женя будет работать у нас главным режиссером!

Новость стала неожиданностью не только для зрителей, но и для труппы театра. Нового главного режиссера они встретили аплодисментами.

Евгения Тикиджи-Хамбурьян окончила в 2021 году российский институт театрального искусства ГИТИС. Она выпускница мастерской известного режиссера Андрея Кончаловского. Ранее Евгения работала в театрах Ростова-на-Дону и Москвы.

Фото из архива "НГ"

В Костанай Евгения Тикиджи-Хамбурьян приехала при поддержке Фонда президентских грантов по проекту «ГИТИС: русская театральная школа за рубежом». В декабре 2022 года костанайскому зрителю представили инсценировку «Руки у нас холодные» по рассказам Антона Чехова, а в 2023 году спектакль «Невольница» по одноименной комедии Александра Островского.

Предыдущим главным режиссером тоже был гость из России. Эдуард Шахов приехал к нам из Абакана. Он занимал этот пост с октября 2022 года, а в январь 2024 года уволился по собственному желанию. До Шахова главным режиссером с 2019 по 2021 год была Дина Жумабаева. Дольше всех, 18 лет, театральной труппой руководил Александр Лиопа.

18 октября в русском драматическом театре откроется 103-й театральный сезон. На нем широкому зрителю покажут премьеру - спектакль Щенок по мотивам двух рассказов Леонида Андреева «Ангелок» и «Предстояла кража». Сегодня его впервые показали журналистам. Подробный обзор читайте позже на сайте "Нашей газеты".