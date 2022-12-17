В областном русском драматическом театре подготовили две премьеры. В декабре новые спектакли показали журналистам, а массовый зритель сможет посмотреть их в начале 2023 года.

Инсценировку «Руки у нас холодные» по рассказам Антона Чехова и спектакль «Красавица в трауре» по мотивам рассказа Мухтара Ауезова объединяет то, что оба они поставлены молодыми российскими режиссерами специально для костанайской сцены. Они проделали не только серьезную работу над переосмыслением классики, но и заметно повлияли на качество оформления новых постановок.

Подробности костанайских театральных премьер - в обзоре «НГ».

"Искала вдумчивую прозу"

Спектакль «Руки у нас холодные» создан выпускницей ГИТИСа Евгенией ТИКИДЖИ-ХАМБУРЬЯН. В 2021 году она выпустилась из мастерской Андрея Кончаловского, а в Костанай приехала при поддержке Фонда президентских грантов по проекту «ГИТИС: русская театральная школа за рубежом». Инсценировка объединяет в себя пять рассказов Чехова.





- В августе я начала подготовку: вместе с театром утвердили рассказы, я отбирала и связывала материал, придумывала художественные решения и образы персонажей - это очень большая работа, - рассказала «НГ» режиссер. - В Костанай я приехала в начале октября. Я не хотела выбирать какие-то легкие комедийные рассказы, я к этому не предрасположена. Это проза Чеховва, не драматургия. Ставить прозу в театре всегда сложно. Я не хотела брать любовные линии из рассказов. Искала прозу, которая даст мне на сцене что-то большее, что-то вдумчивое. Весь этот поиск был для того, чтобы найти тот материал, который позволит открыть второе, третье, четвертое дно и прийти к чему-то надмирному, общечеловеческому. Я знаю, что спектакль тяжелый, и по моему мнению, смысл этого спектакля будет более осознан не в самом зрительном зале, а уже дома по возвращению из театра.

Анна Удесиана (справа) в первой части спектакля исполняла роль рассказчика

Инсценировка «Руки у нас холодные» состоит из двух эпизодов, которые объединены идеей поиска любви и своего счастья в жизни. Евгения говорит, что этой связи достаточно.

- Для меня это сложные, вечные вопросы, - отмечает она. - Как бы ты не был просветлен, это вопросы, которые с нами до самого конца. И для меня важно, что артисты точно ощущали это в себе. Но эти вопросы нельзя задать в лоб - это моветон. Как режиссер, скажу, что ответы не там, где мы их ищем.

Игра со светом

«Руки у нас холодные» - спектакль, в котором большой акцент сделан на свете и тени. С их помощью визуально на сцене одномоментно существуют и теплая комната с большим столом, и маленькая беседка недалеко от дома. С его же помощью замедляется время, создавая киношный эффект слоумо. Над этими эффектами работали тоже студенты ГИТИСа: художник-постановщик Василиса КУТУЗОВА и художник по свету Александр КРАСНОДЕД.





- Театр почти полностью смог удовлетворить наши потребности в аппаратуре, отказаться пришлось только от колосьев, которые, по нашему замыслу, должны были проектироваться на задний план, - отмечает Кутузова. - Но на самом деле и без них неплохо получилось. У нас есть снег, дым, свет, что еще нам нужно? Приемы разделения пространства и замедления времени не то чтобы клишированы, но они настолько вкусно работают в современном театре... Без огромных декораций и визуального шума вы отделяете пространство и больше внимания уделяете актерам и его переживаниям. Если здесь построить большую квартиру, то вы первые 10 минут будете рассматривать люстру, обои. Оно вам зачем? Лучше представить это в голове и сосредоточиться на эмоциях.

Александр Краснодед сделал костанайский спектакль современным не в том, что зритель видит непосредственно на сцене, он упростил работу людей за сценой.

- Есть партитура света, в которой расписано где, когда и какой свет включать, - объясняет Краснодед. - Раньше весь алгоритм писали на бумажке, а теперь мы нажимаем на одну кнопку, а все команды уже учтены и расписаны по времени. Я работаю начальником цеха в ГИТИС-театре. В среднем на спектакль выделяют 150 000 рублей. В тенге это много, но для нас это небольшая сумма. Этого хватает на костюмы, на небольшие декорации, но, как правило, сценография ставится с помощью света. В большом театре это делать проще, потому что на одном приборе висит сотня софитов. В Костанае нет штатного художника по свету, а у нас их семь в штате.

Самый длинный "застольный период"

Инсценировка «Руки у нас холодные» - один из немногих спектаклей в репертуаре костанайского театра, где зритель почти не смеется. Сложный для восприятия сюжет, очень эмоциональная главная роль. Сыграл ее Григорий ЛЕГКИЙ. Его герой, Володя, проходит этап взросления, встречает первую, конечно, невзаимную любовь и пытается выстроить свои отношения с родственниками.





- У меня впервые такая сложная роль. Говоря геймерским языком, я в психоэмоциональном уровне перешел на хардкорный режим, новый уровень, - рассказал «НГ» Григорий. - У нас, наверное, впервые были очень подробные разборы персонажей. Больше половины времени, отведенного на репетиции, занял застольный период (время на чтение и разбор сценария - «НГ»). Когда вышли на сцену, конечно, что-то поменяли. Но Евгения Вартановна, хотя она просила называть нас просто Женей, нас направила в нужное русло. Монологи впервые были огромные, мы их помарали. Я всегда утешаю себя, что бывают монологи длиннее.

Роль рассказчика в спектакле - это не голос из-за кулис, а конкретный человек на сцене. Анна УДЕСИАНИ в первой части инсценировки - рассказчик, а во второй части играет жену доктора. Актриса признается, что было непросто перенастроиться с одной роли на другую.





- Не то, чтобы тяжело было, просто в роли рассказчика я сочувствую главному герою, понимаю его переживания, пытаюсь его защитить, а в роли жены доктора я только что потеряла единственного ребенка, - говорит Удесиани. - То есть, сначала я готова поделиться любовью, а в конце твой герой теряет любовь. Эмоционально тяжело. Я считаю, что актер не должен плакать на сцене, чтобы он отдал чувства так, чтобы зритель сам почувствовал этот ком в горле. Я долго держалась, но в последних двух прогонах, видимо, эмоции были настолько переполнены, что я не смогла сдержать слезы.

Вторую часть обзора - о спектакле "Красавица в трауре" - читайте на сайте "НГ" завтра, 18 декабря.

Фото Ксении РЕБИК