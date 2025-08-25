Дело было 17 августа. Процесс нахальной разгрузки «в природу» за супермаркетом "Астыкжан" по пр. Абая, 1 "Б" заметила горожанка, сделала видео, в котором звучит и номер машины. Ролик разместил инстаграм ng.kz. И последовала реакция полиции.

- Установили его и оштрафовали, - сообщил сегодня, 25 августа, на аппаратном совещании аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - У женщины, которая сообщила, правильная гражданская позиция... Когда люди не умеют себя вести, выбрасывают мусор, что-то портят, те же остановки... Мы же всем этим пользуемся!

В пресс-службе департамента полиции "НГ" уточнили, что правонарушителю за загрязнение мест общего пользования назначен штраф в размере 10 МРП, то есть 39 320 тенге. Плюс ему пришлось убрать выброшенный мусор.