Первые данные по старту осенней кампании обнародовали в областном управлении сельского хозяйства. На 25 августа в регионе собрали всего чуть более одного процента зерновых и меньше одного масличных. При этом Ассоциация сельхозтоваропроизводителей, видя развитие ситуации, уже сейчас предлагает установить закупочные цены на продукцию будущего урожая.

В этом году общая посевная площадь сельхозкультур составила 5,1 млн га. Если «а поподробнее», то это 4,1 млн га зерновых (из которых 3,4 млн га пшеницы), 873,5 тыс. га масличных, 7,1 тыс. га картошки у фермеров (не считая то, что высадили на частных огородах), 535 га таких же фермерских овощей и 147 тыс. га кормовых культур. Уточним, что с учётом многолетних трав прошлых лет (362,3 тыс. га) общая площадь кормовых культур составляет 509,3 тыс. га.

Итак, уборка началась. У нас частенько злоупотребляли определением "массовая" (красивое ведь слово), однако в этом году чересполосицы дождей и буквально вытекающая статистика, похоже, сильно озадачат любителей изящного слога и звонких рапортов.

Вот что сообщил, например, руководитель хозяйства из села Кособа (Карабалыкский район) Тобыл ЖАРКИМБАЕВ:

- Последние дожди затронули и нас. Неделю не могли зайти в поле, вот только сегодня выходим на чечевицу. Что касается пшеницы, по качеству ничего определённого не скажу: не приступали к ней вообще. На днях, если солнечная погода устоится, будем работать. Надеюсь, по 10 ц/га на круг соберём. Повлияли болезни и отсутствие дождей в критически важные фазы роста. У нас даже страховка по влаге сработала. У соседей всё очень разное, осадки шли полосами – где-то были, где-то нет. Подгона вроде не видели, хотя я сам не все поля объехал, однозначно утверждать не буду.

Итак, на 25 августа было убрано:

• зерновые - 47,4 тыс. га, намолочено 47,4 тыс. тонн (1,16% от общей площади), средняя урожайность 10 ц/га (напоминаем, это официальная статистика);

• масличные культуры - 1,3 тыс. га (0,15%), получено 950 тонн, урожайность - 7,3 ц/га;

• картофель - 31 га (0,44%), собрано 680 тонн, урожайность - 219,4 ц/га;

• овощи - 20 га (3,74%), собрано 480 тонн, урожайность - 240 ц/га.

Сельхозуправление говорит о «непростых условиях» и «хорошем потенциале для выполнения планов по сбору урожая», а Ассоциация сельхозтоваропроизводителей Костанайской области уже всё посчитала и выступила с предложением по формированию закупочных цен на зерновые и масличные культуры этого урожая, обсудив вопрос в формате делового клуба.

По данным ассоциации, в 2025 году себестоимость производства зерновых культур намного возросла. И это притом, что текущая ситуация на внутреннем рынке показывает ценовой разрыв: даже при росте урожайности снижение закупочных цен может привести к падению валового дохода ниже уровня прошлого года.

- Это несёт риски утраты субсидий и мер господдержки, что особенно критично в условиях роста затрат, - высказался председатель Ассоциации сельхозтоваропроизводителей Костанайской области, директор ТОО «Зуевка» Александр БОРОДИН. - Ассоциация считает, что закупочные цены должны формироваться на основе принципа «цены устойчивого развития», включающего: покрытие себестоимости и обязательств, возможность инвестировать в обновление техники и модернизацию инфраструктуры, не забывать об инфляции, заложить резерв на непредвиденные риски плюс получить прибыль как главный источник развития и инвестиционной привлекательности отрасли.

Вот что предлагает ассоциация по закупочным ценам на урожай 2025 года:

Культура Клейковина / Класс Цена, тыс. тг/т Пшеница мягкая 23–24% 110 Пшеница мягкая 25–27% 120 Пшеница мягкая 28% и выше 130 Пшеница мягкая 32% и выше 140 Пшеница мягкая 4–5 класс 90–95 Пшеница твёрдая 3 класс 145 Пшеница твёрдая 4 класс 120 Ячмень 2 класс 90 Подсолнечник Форвардный закуп 220

В ассоциации отметили, впрочем, что «ключевая роль в обеспечении справедливого уровня цен принадлежит АО «НК Продкорпорация», чья политика формирует ориентиры для всего зернового рынка».

Напомним, запланированное на середину августа начало «массовой уборки» провалилось в регионе из-за самого нежелательного, что могло произойти в это время – дождей.

Фото автора