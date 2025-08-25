По прогнозам синоптиков, во вторник, 26 августа, утром и днём на севере и западе области ожидается кратковременный дождь, гроза. В среду, 27 августа, днём дождь с грозой пройдёт снова на севере и западе.

В Костанае в ближайшие двое суток переменная облачность без осадков.

- Во вторник ночью по области будет 15-20 градусов, - сообщила №НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём ожидаем жару 28-32 °С, на юге 36 °С. В ночь на среду термометры покажут 12-17 °С, на юге 20 °С. Днём воздух вновь прогреется до 28-32 °С, на юге до 36 °С.

В Костанае во вторник и среду по ночам будет 15-17 °С, в дневное время 30-32 °С.

В ближайшие два дня ожидается юго-восточный ветер. Во вторник ветер будет слабым 7-12 м/с, но на севере и западе прогнозруются периодические усиления до 15-20 м/с. В среду ветер усилится до 9-14 м/с, на севере и западе до 15-20 м/с.

