В 22-м туре чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги входивший в лидирующую тройку команд «Тобол» принимал на своем поле «Туран», который только в предыдущем матче прервал свою безвыигрышную серию, продолжавшуюся с 9-го тура.

В эту серию входил и матч первого круга с костанайским клубом, в котором туркестанцы проиграли со счетом 1:2.

На матч второго круга на поле стадиона «Центральный» в стартовом составе «Тобола» вышли вратарь Данил Устименко, защитники Наурызбек Жагоров, Пап-Альюн Ндиайе, Егор Хвалько, Неманья Цавнич и Марко Вукчевич, полузащитники Эдедем Эссьен, Асхат Тагыберген (капитан команды) и Ахмед Эль-Мессауди, а также нападающие Александр Зуев и Энрике Девенс.

Второй матч подряд Асхат Тагыберген забивает гол со штрафного удара / Фото instagram.com/fctobol

Хозяева активно начали встречу и на 4-й минуте после атаки с использование обоих флангов заработали штрафной удар у левой боковой линии. Со стандарта по воротам пробил Тагыберген, а на ближнем крае вратарской площадки Девенс попытался подправить мяч. Однако бразильский нападающий лишь отвлек внимание российского вратаря гостей Евгения Гошева, не попав по мячу, который отскочил от газона и влетел в дальний угол ворот - 1:0.

Через пять минут преимущество хозяев могло удвоиться, но гол, забитый Зуевым после прострела справа Эль-Мессауди не был засчитан из-за офсайда у марокканского полузащитника. А перед этим гости провели быструю контратаку по левому флангу, которую завершил ударом из пределов штрафной площади в дальний угол ворот полузащитник Абылайхан Назымханов, но Устименко в падении отбил мяч, а вторым броском поймал его.

Хозяева продолжали атаковать, и на 14-й минуте Девенс после передачи из центра Эссьена сместился от правого угла штрафной площади к центру и пробил низом в правый угол ворот, но вратарь поймал мяч. Гости ответили ударом низом по центру метров с 25-ти капитана команды Аслана Дарабаева, но и Устименко был на месте. На 24-й минуте взял на себя смелость пробить от левого угла штрафной площади в ближний угол ворот Жагоров, но мяч пролетел рядом со штангой.

Ахмед Эль-Мессауди прикрывает мяч корпусом от капитана «Турана» Аслана Дарабаева / Фото instagram.com/fctobol

После получаса игры Эль-Мессауди передачей в штрафную площадь из центра попытался вывести на удар Девенса, но того опередил защитник «Турана» Асылбек Асан, выбив мяч из ног нападающего. Через минуту подключившийся к атаке Хвалько пробил по воротам с дуги штрафной площади. Вратарь отбил мяч перед собой, а первым к нему успел Девенс, но пробил в падении с подступов к вратарской площадки выше ворот.

Гости сумели после этого на некоторое время отодвинуть игру от своих ворот, и на 37-й минуте защитник Рауан Орынбасар с линии штрафной площади от ее правого угла опасно пробил в ближний угол ворот, но не попал в створ. Через минуту после передачи справа Назымханова один на один с вратарем выскочил сербский нападающий Велько Труфинович, но его удар из центра штрафной площади отразил вышедший к границам вратарской площадки Устименко. А при добивании молдавский нападающий гостей Николай Солодовников пробил рядом с правой стойкой ворот.

Второй тайм гости начали немного активней, а до удара по воротам дошло на 53-й минуте. С дуги штрафной площади пробил Солодовников, но мяч рикошетом от ноги Вукчевича пролетел над воротами, а при розыгрыше стандарта подача от углового флажка осталась безадресной. На 59-й минуте с дуги штрафной площади пробил выше ворот уже Труфинович, а на 66-й минуте гости заработали штрафно удар в двух метрах от штрафной площади левее центра, но Дарабаев со стандарта пробил также выше ворот. Хозяева ответили через минуту ударом Жагорова из пределов штрафной площади от ее левого угла, но мяч пролетел рядом с ближней штангой.

Через минуту Виктор Брага заменил у «Тобола» на поле Девенса. А еще через полминуты Хвалько со своей половины поля отправил мяч далеко вперед по правому краю в направлении Зуева. Тому вначале попытался помешать сербский защитник «Турана» Лука Чермель, а затем попытался забрать мяч у набравшего ход нападающего Асан. Но Зуев прошел обоих защитников и, войдя в штрафную площадь, пробил низом мимо вратаря в правый угол ворот, убив тем самым интригу в матче - 2:0.

Автор второго гола в ворота «Турана» Александр Зуев / Фото instagram.com/fctobol

На 82-й минуте вместо Эль-Мессауди на поле вышел Бейбит Галым, а на последней минуте основного времени Тагыбергена и Зуева заменили соответственно Цотне Мосиашвили и Аманжол Бакытжанов.

Уже в добавленное время Галым после длинной передачи своего вратаря головой закинул мяч в штрафную площадь на ход Бакытжанову, которого сбил на газон Чермель. За это нарушение арбитр встречи Саят Суликанов из Актобе назначил 11-метровый штрафной удар, который пробил сам пострадавший. Однако вратарь гостей угадал направление удара и отбил мяч.

Марко Вукчевич, как всегда, активно подключался к атакам «Тобола» / Фото instagram.com/fctobol

Одержав уверенную победу, «Тобол» набрал 44 очка и обошел на одно очко и «Астану», уступившую в столичном дерби «Женису» (2:3), и «Кайрат», который в эти выходные не играл. Продолжает преследовать тройку лидеров «Актобе», одержавший на своем поле победу над «Жетысу» (3:2). А борьбу за четвертое место с актобинцами продолжает вести «Елимай», уверенно переигравший дома «Кызылжар» (2:0).

«Улытау», переигравший на своем поле «Ордабасы» (2:1), обошел «Туран» в турнирной таблице, поднявшись на 12-ю строчку. А завершивший четвертый матч подряд вничью «Атырау», на этот раз разошедшийся миром с «Кайсаром» (0:0), все никак не может покинуть последнюю строчку.

В чемпионате Казахстана наступает перерыв, связанный с проведением национальной сборной двух матчей отборочного раунда к чемпионату мира 2026 года - с командами Уэльса (4 сентября в Астане) и Бельгии (7 сентября в Брюсселе). Главный тренер сборной Казахстана Али Алиев объявил расширенный список игроков, в который вошли четыре игрока «Тобола»: защитники Роман Асранкулов, Александр Зуев и Наурызбек Жагоров, а также полузащитник Ислам Чесноков.

В следующем туре «Тобол» сыграет 13 сентября на выезде с «Атырау».

А 29 августа костанайский клуб проведет ответный полуфинальный матч Кубка РК с «Женисом». Первый поединок завершился победой «Тобола» со счетом 2:1.