Дорожную отрасль в Казахстане периодически сотрясают скандалы. Один из последних - задержание уже бывшего вице-министра Сатжана Аблалиева, который долгое время курировал автомобильные дороги страны. Как победить коррупцию в транспортной сфере? Почему деньги, выделенные на строительство и ремонт дорог, не всегда доходят по назначению? В этих и других вопросах попыталась разобраться корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи ИИ

Справка. Согласно данным Global Economy за 2019 год, на первом месте по качеству дорог в мире находился Сингапур. Далее следуют Нидерланды, Швейцария, Япония и Гонконг. На последнем - 141-м месте - находится африканское государство Чад. Казахстан в этом рейтинге занимал 95-е место.

Несильно дешевле, но сильно хуже

Директор общественного фонда "Әділдік жолы" и бывший сотрудник Антикора Дидар Смагулов сравнивает казахстанские дороги с канадскими. Логика простая: у стран схожие площадь и климат.

"Существует такое мнение, что в Казахстане стоимость дорог очень дешёвая и не соответствует нашим территориям, поэтому у нас плохие дороги. На самом деле это не так. По информации "КазАвтоЖола", на январь 2024 года стоимость четырёхполосной дороги республиканского значения составляла 2 миллиарда тенге. По тому курсу – примерно 4 миллиона долларов. Стоимость строительства такой же дороги в Канаде – 5 миллионов долларов. То есть несильно дороже, но при этом дороги в Канаде очень хорошие", – рассуждает Дидар Смагулов.

В уже упомянутом рейтинге Канада занимает 31-е место. Ещё один пример – Азербайджан, который находится на 24-м месте рейтинга по качеству дорог. По словам Смагулова, в Азербайджане на строительство одной четырёхполосной дороги тратят около 4,7 миллиона долларов.

"То есть на 700 тысяч дороже, но по качеству дорог Азербайджан находится на 24-м месте в мире. То есть, если говорить о выделяемых деньгах, их достаточно, чтобы входить в 50 лучших стран мира по качеству дорог. А мы находимся на 95-м месте", – отмечает эксперт.

"Страна большая, бюджет маленький"

А вот в Министерстве транспорта считают, что денег на строительство и содержание дорог выделяется недостаточно. Говоря о качестве трасс, недавно назначенный глава ведомства Нурлан Сауаранбаев подчеркивает, что раньше было хуже.

"Мне кажется, если динамику посмотреть, в целом общие изменения очень позитивные. Недавно я ездил Актау – Узень – шикарная четырёхполосная (автодорога – прим. ред.). От Узеня туда дальше – есть вопросы. Мы туда деньги выделяем. Точно так же по всем территориям", – заявил министр корреспонденту Tengrinews.kz на брифинге в правительстве.

Основной причиной плохих дорог в Казахстане министр считает его большую территорию, потому что денег на содержание всех трасс не хватает.

"Самый основной вызов для нашей страны – территория громадная – 9-я в мире. Содержание данных дорог – это нагрузка на бюджет. То есть вот эта большая территория при нашем бюджете – это основная диспропорция. И надо понимать, как мы этот вопрос решим. Мы думаем, что, возможно, экономически сделать дороги за счёт транзита. А в целом вот это и есть основание или ключ (проблем) – у нас очень большая страна", – сказал глава Минтранспорта.

По словам Нурлана Сауранбаева, на строительство и содержание дорог нужно в 10 раз больше денег, чем выделяется сейчас. Но, как отметил министр, нынешний бюджет "к сожалению, не может этого позволить".

Коррупция и отсутствие контроля

Общественник Дидар Смагулов, в свою очередь, отмечает, что на качество дорог влияют короткие гарантийные сроки и коррупционный фактор. В Казахстане гарантийный срок после строительства дороги составляет около 3-5 лет, тогда как в странах ОЭСР (международная экономическая организация развитых стран – прим. ред.) – до 10 лет. То есть после того, как дорогу построили, за ней нужно следить. Эксперт утверждает, что в Казахстане этого не делают.

"У нас по большому счёту гарантийный мониторинг дорог не осуществляется. Мы поняли это по себе, когда запросили в акиматах список дорог, которые находятся на гарантии. Ни в одном акимате такого списка не было, чтобы сразу можно было скачать и переслать. Все акиматы попросили у нас время – 1-2 недели – проводили мониторинг, сформировали этот список и только потом нам его отправили. То есть дорога на гарантии, но её состояние плохое. И об этом никто узнать не может, потому что акимат за этим не следит", – рассказал Дидар Смагулов.

По его словам, у этого есть объективная причина – дефицит кадров. Те сотрудники, что уже работают, ориентированы на то, чтобы контролировать текущий ремонт.

Эксперт считает, что выходом из ситуации могла бы стать публикация списка гарантийных дорог, чтобы казахстанцы сами отслеживали их состояние и сообщали в подрядную организацию в случае необходимости.

"Здесь нельзя исключать коррупционный фактор, когда аким берёт взятку у подрядчика за то, что принял у него дорогу. Конечно, он от подрядчика потом требовать качество дороги не может в принципе. Поэтому у нас такой контроль не осуществляется. Поэтому так важно ввести контроль по гарантийным дорогам. Я больше чем уверен: если вы сейчас спросите любого акима, у него не окажется такой папки или файла со списком гарантийных дорог", – добавляет Смагулов.

Он также предлагает ввести в Казахстане обязательное страхование дорог, чтобы ремонтировать их за счёт страховых средств.

"Вот и сыплются дороги"

Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов неоднократно высказывался о проблеме плохих дорог в Казахстане. В прошлом году он предложил установить "хозяев" дорог. По задумке дорожные полотна должны строить через государственно-частное партнёрство, тогда "владельцы" будут лично заинтересованы в их качестве.

В своём прошлогоднем запросе среди главных дорожных проблем Магеррамов отмечал устаревшую спецтехнику, нехватку битума в строительный сезон, борьбу с перевесом большегрузного транспорта, разрушающего дороги и развитие придорожного сервиса.

В разговоре с корреспондентом Tengrinews.kz депутат отметил, что регулярно ездит в регионы и воочию видит состояние автомобильных дорог, которые "подчас находятся в очень плохом состоянии".

"На вопрос "Что не так с нашими дорогами?" могу высказать своё мнение. Я предполагаю, это связано с низким качеством строительства и ремонта дорог, там, скорее всего, и дешёвые материалы, и технологии строительства, видимо, не соблюдаются, вот и сыплются эти дороги. Надо серьёзно взяться за контроль и за тех, кто этот контроль осуществляет", – сказал Магеррам Магеррамов.

Депутат также не исключил коррупционную составляющую. По его словам, подряды нередко дробят, поэтому разные участки дорог строят или ремонтируют разные компании.

"Есть также проблема тендеров, установление низких цен. Компании, которые устанавливают низкие цены и выигрывают тендеры, не всегда имеют опыт и нужные материально-технические ресурсы для качественного строительства дорог", – сказал мажилисмен.

Для борьбы с коррупцией в дорожной отрасли, по мнению Магеррамова, Казахстану необходимо развивать участие ГЧП в сфере строительства и ремонта дорог, а также повысить ответственность тех, кто строит и тех, кто контролирует и принимает уже отремонтированные дороги.

"Надо сделать прозрачными тендера. А в числе тех, кто проводит проверку дорог, должны быть независимые эксперты", – предложил он.

Минтранспорта для борьбы с коррупцией "на дорогах" предлагает масштабировать пилот, который уже запущен в Павлодаре и Атырау. Главное условие – строить все автодороги через цифровой тенге.

"Цифровой тенге – это когда вы деньги на счёт не получаете. И всё движение денег – от одного контрагента к другому – можно отследить", – разъясняет Нурлан Сауранбаев.

По словам министра, контролировать процесс будет Национальный банк совместно с Комитетом госдоходов.

Критика со стороны руководства страны

Транспортная и дорожная сферы нередко подвергались критике со стороны Президента. Так проработавший министром транспорта почти два года Марат Карабаев был освобождён от должности после замечаний и выговора от Касым-Жомарта Токаева. Пришедшему на должность Нурлану Сауранбаеву Президент поручал укрепить позиции Казахстана в качестве ключевого торгово-логистического узла Евразии.

Критиковал чиновников транспортной сферы и премьер-министр Олжас Бектенов. Он поручил наказать главу Комитета автомобильных дорог.

В момент подготовки материала премьер-министр поручил увеличить гарантийный срок и усилить ответственность подрядных организаций за некачественное исполнение гарантийных обязательств. Также Бектенов поручил наказать виновных за неосвоение бюджета, выделенного на автодороги.

Кто контролирует качество дорог в Казахстане?

В прошлом году в своём Послании Касым-Жомарт Токаев поручил создать единую цифровую платформу, на которой казахстанцы смогут отслеживать строительство и ремонт дорог как по стране, так и внутри городов.

В феврале этого года гендиректор Национального центра качества дорожных активов Болатбек Айтбаев докладывал, что экспертиза показала значительное улучшение качества казахстанских трасс. Также, по его словам, в Казахстане создали систему автоматического распознавания дефектов дорожного покрытия с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Это позволило сократить время обработки данных диагностики с 4 дней до 4 часов на каждые 100 километров.

Кроме того, в стране действует информационная система KazRoadLab, которая отображает все процессы экспертизы качества, а также автоматизирует испытания дорожно-строительных материалов. По словам гендиректора центра, данные с оборудования автоматически выгружаются в единую систему, "обеспечивая прозрачность и исключая человеческий фактор".

В этом году в правительстве сообщили, что "убийц" казахстанских дорог будут искать 220 новых систем. Из них 126 систем появятся на трассах республиканского значения, остальные – на местных дорогах.

Недавно вице-премьер Канат Бозумбаев, рассказывая о рабочих поездках по регионах, заявил, что "на собственном позвоночнике ощутил" состояние дорог на западе республики.

Бозумбаев считает, что в этом регионе необходимо "максимальное финансирование как местных, так и республиканских дорог".