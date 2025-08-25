Когда появится школа на месте Наримановского рынка, прокомментировали в акимате Костаная
Галина КАТКОВА
Территория старейшего городского базара опустела несколько месяцев назад, на воротах висят замки, но никаких работ на освобожденной площади пока замечено не было. Что делает акимат по наримановскому вопросу?
- Сейчас завершает работу оценочная комиссия, то есть определяются суммы выкупа 36 объектов, - сказал сегодня, 25 августа, аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ, - из них 19 - это объекты бизнеса, остальные - частные дома. Ознакомим с итогами оценки обладателей земельных участков. И если вопросов не будет, не будет судебных процессов, начнем выплачивать. Ориентировочно на выкуп понадобится 1,5 млрд тенге. Возможно, будут и судебные споры. Но мы надеемся, что до конца этого года нам удастся выкупить землю, оформить ее, как государственную, и после этого привязывать там школу.
По словам акима, о начале строительстве говорить пока рано. С размерами школы еще не определились, но то, что она будет не менее, чем на 1 000 мест, это точно.
Фото автора
