Территория старейшего городского базара опустела несколько месяцев назад, на воротах висят замки, но никаких работ на освобожденной площади пока замечено не было. Что делает акимат по наримановскому вопросу?

- Сейчас завершает работу оценочная комиссия, то есть определяются суммы выкупа 36 объектов, - сказал сегодня, 25 августа, аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ, - из них 19 - это объекты бизнеса, остальные - частные дома. Ознакомим с итогами оценки обладателей земельных участков. И если вопросов не будет, не будет судебных процессов, начнем выплачивать. Ориентировочно на выкуп понадобится 1,5 млрд тенге. Возможно, будут и судебные споры. Но мы надеемся, что до конца этого года нам удастся выкупить землю, оформить ее, как государственную, и после этого привязывать там школу.

По словам акима, о начале строительстве говорить пока рано. С размерами школы еще не определились, но то, что она будет не менее, чем на 1 000 мест, это точно.

Фото автора