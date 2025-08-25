Александр Фильчук шел к колодцу за водой, когда увидел застрявшую в грязи машину Ромашкиных. Помог освободить колесо. А спустя время супруги с его согласия оформили на него кредит на 1 млн тенге для растаможки автомобилей.

Согласно обвинению, супруги Ольга и Виталий РОМАШКИНЫ, воспользовавшись доверием, принудили более 30 давних друзей и знакомых из села Садчиковка, в котором сами когда-то жили, взять кредиты на общую сумму более 200 млн тенге для растаможки машин на продажу с обещанием досрочно их погасить, а некоторых - отблагодарить дополнительными деньгами. Досрочно погасить кредиты у супругов не вышло, и они до поры до времени ограничивались погашением ежемесячных платежей. Когда платить перестали, потерпевшие обратились в полицию.

Ромашкины (лица скрыты по ходатайству подсудимых) со своим защитником / Фото из архива "НГ"

Дело рассматривает Костанайский межрайонный суд в Тобыле. Сегодня, 25 августа, продолжили допрос потерпевших.

Потерпевшие Акназаров и Фильчук / Лицо скрыто по ходотайству потерпевшего

- Почти всю жизнь в одной деревне жили, - рассказал Александр ФИЛЬЧУК. - Ее папа, когда я на механизатора отучился, наставником даже моим был. 3 декабря 2024 года вышел воды набрать, они выезжали из деревни и застряли. Пошел помочь. Оля сказала: "Саша, тебя нам сам бог послал, поговорить надо". Начали просить миллион с обещанием вернуть в течение 10 дней. Я даже не знал, как онлайн оформлять это все. Они на моем телефоне оформили мне этот кредит. Сомнения закрались, попросил расписку. Они написали. Потом они еще 500 000 попросили. И я уже сам оформил кредит. 10 дней прошло, долг не вернули, лишь погашали ежемесячные платежи. Стал просить вернуть долг. Они отвечали: «Что ты названиваешь? Тебе сказали: будут отдавать, не переживай». Так и год прошел. В феврале 2025 года уже на звонки не отвечают, голосовые не прослушивают. Решил заявление написать.

По словам Фильчука, вознаграждение за помощь Ромашкины предложили ему не сразу, а только когда он начал беспокоиться за судьбу денег. А некоторым потерпевшим супруги пообещали дополнительные деньги одновременно с просьбой дать в долг.

У каждого потерпевшего защитник Ромашкиных спрашивает - послужило ли обещание вознаграждения основанием дать в долг? И все, как один, отвечают - нет, все на доверии. Вот и Фильчук, по его словам, занял полтора миллиона на доверии еще до обещания вознаградить.

Фото автора