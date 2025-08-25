Здание стоит на проспекте Аль-Фараби, на котором уже около месяца меняют брусчатку, бордюры и обустраивают правоповортный съезд на ул. Чехова. Все одновременно. Сказать, что людям ходить неудобно - ничего не сказать.

В районе ТЭЦ передвигаться пешеходам к тому же небезопасно - зона ремонта обнесена защитной сеткой, приходится идти по самому краю тротуара, иногда спускаться на проезжую часть.

Переходить на другую строну улицы смысла нет - там идет реконструкция аквапарка «Осьминог», ограждение стройплощадки тоже забрало часть тротуара. Да еще и брусчатка снята, под ногами - гравий, песок, техника опять же трудится.

- Продолжаются работы по текущему ремонту фасада центральной ТЭЦ с учетом принятого дизайн-кода города. Проектом предусматривается штукатурка и окраска 9,3 тыс. кв. м фасада, замена 1,2 тыс. кв. м окон, установка 225 светильников, - сказал сегодня, 25 августа, на аппаратном совещании директор ГКП "КТЭК" Азамат АУЖАНОВ.

На сегодня фасад оштукатурен, часть окон заменена. Корреспондент «НГ» спросил, когда работы будут завершены, сколько стоит это обновление и чьи деньги расходуются.

- По договору подрядчик время просрочил, но в сентябре должны завершить, - ответил Аужанов, - стоит проект 129 млн тенге. Средства - из областного бюджета.

Фото автора