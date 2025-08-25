Поезд Жезказган – Астана резко затормозил, чтобы не допустить столкновения с грузовым вагоном, сообщает informburo.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Қазақстан темір жолы".

Фото Informburo.kz

Инцидент произошёл 24 августа в 21.38 на перегоне Кызылжар – Туйемойнак (участок Жарык – Жезказган).

"Машинист пассажирского поезда №107 сообщением Жезказган – Астана при скорости 12 км/ч за 300 метров до препятствия применил экстренное торможение в связи с нахождением на пути грузового вагона. Благодаря оперативным и профессиональным действиям локомотивной бригады удалось избежать значительных последствий, однако произошло жёсткое сцепление", – говорится в сообщении.

По данным КТЖ, жертв нет, некоторые пассажиры получили лёгкие травмы. Поезд возобновил движение в 23.14. Повреждений железнодорожной инфраструктуры и локомотива не выявили. Причину происшествия устанавливают. На место выехала комиссия во главе с заместителем председателя правления компании.

Правоохранители расследуют инцидент с пассажирским поездом сообщением Жезказган – Астана, сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорта.

"По столкновению грузового состава с пассажирским поездом возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта". В настоящее время проводится расследование", – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.