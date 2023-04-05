Премьера спектакля «Невольница» по одноименной комедии Александра Островского прошла в Русском драматическом театре вечером 4 апреля. Это уже вторая постановка в Костанае, которую ставит команда из Москвы: режиссер Евгения ТикиДжи-Хамбурьян, художник-постановщик Василиса Кутузова и художник по свету Александр Краснодед. Как на их работу повлиял Андрей Кончаловский и что дала «полная свобода актеров» - в репортаже «НГ» с пресс-показа спектакля.

"Давно хотела актерский спектакль"

- Здравствуйте, меня зовут Мирон Ипатыч, мне 31 год, и я алкоголик! - начинает спектакль актер Руслан БУШИНСКИЙ, на что зал реагирует аплодисментами. - Да, алкоголик, но бывший. Но могу не сдержаться, если услышу, что у кого-то зазвенел телефон... Я сорвусь!





Руслан на сцене просто кайфовал от игры. Актер объясняет - это стало возможно благодаря полной свободе, которую дала актерам московский режиссер.





- До этого давали драматические роли, а тут Женя решила попробовать меня в роли этого лакея, и как-то у меня сразу получилось, - говорит он. - Я люблю дружить с юмором, поэтому образ Мирона Ипатыча и мой внутренний - все сошлось, почти сразу мы уловили эту ноту: что можно делать, а что нет. А роль офигенная! У нас с прошлой постановки по Чехову сложились хорошие отношения с режиссером, у нее подход дружеский. Мой персонаж - простой мужик, у которого нет груза за плечами, поэтому есть легкость в этой роли. У других персонажей есть глобальные задачи, а Мирон этим не обременен.

Новую постановку режиссер Евгения ТИКИДЖИ-ХАМБУРЬЯН описывает, как «актерский спектакль».

- У нас была задача создать пространство, в котором артисту будет что заполнять собою, - говорит режиссер. - Здесь главное действующее лицо - это артист. Все подстраивается под артиста. Я давно хотела такой материал, чтобы не держать артиста в ежовых рукавицах какой-то концепции сложных мыслей и переживаний. Я в этом смысле очень благодарна труппе. Это сложно - работать без прикрытия и решения, а просто выйти и дурачиться. Я позвонила своему мастеру (в 2021 году Евгения выпустилась из мастерской Андрея Кончаловского - «НГ») и он мне говорит: «Ну это же идиоты 19 века. Тебе нужны идиоты 19 века». А как искать этих идиотов 19 века, совершенно непонятно. Если кажется, что это легко - вышел, поболтал, попрыгал и ушел, то нет. Это все рождено в очень долгом и сложном поиске.

Служанка Марфа Севастьяновна, которую сыграла Людмила УЛЬЯНОВА, легко манипулирует главными героями.

- Марфа закручивает весь сюжет, - отмечает актриса. - Здесь есть, что делать, где меняться и показывать разные грани. Мне не сложно было раскрепоститься. Мы очень тонко разобрали переходы из одного состояния в другое. Мы больше чувствуем партнеров, много импровизируем. Мы будем делать каждый спектакль разными. Приходите через время и вы сами увидите.

Голая сцена и запас фатина

Художник-постановщик Василиса КУТУЗОВА рассказывает - процесс подготовки спектакля начался с того, что московская команда полностью «раздела» костанайскую сцену.

- Сняли со сцены практически все и сидели просто час, смотрели на нее, - говорит Кутузова. - И думали: представь - здесь будет это, а здесь это. Потом позвали монтеров сцены, повесили одно окно, дверь. Мы фантазировали сразу в объеме. Просто дверь - это банально. Она не заставляет зрителя фантазировать. А здесь и дверь, и прозрачная стена. И можно с ней работать по-разному. И она светится. Это уже театральное. Хотите еще историю? У вас на рынке теперь нельзя купить фатин. Весь фатин - на юбке главной героини. В Костанае больше нет фатина, мы скупили весь. Все три цвета, что были, они здесь. На платье ушло метров 50, но как красиво юбка смотрится. Это, кстати, моя мечта - я давно хотела из человека сделать колокол.

Евлалия Стырова, которую сыграла Екатерина ЕГОРОВА, автору статьи напомнила Рапунцель - эта героиня мультфильма долго томилась в башне и, выйдя из нее, влюбилась в первого же мужчину и идеализировала его. Новый спектакль - не только о любви, но и о свободе выбора. Евлалия после женского пансиона вышла замуж за немолодого барина Евдокима Стырова. Барин уезжает по делам, оставляя жену под наблюдением молодого подчиненного. Как говорят в театре, в спектакле иронично высмеивают стереотипы взаимоотношений между людьми, обнажая самые важные и глубокие чувства.

- Есть еще такие девушки, за которых все решают, которые сами не способны распоряжаться своей судьбой, - говорит Екатерина.

- Согласен, в 25 лет я таких не встречал, но в 20 лет у меня были такие знакомые, которые почти дети. Абсолютная мечтательность и наивность, - добавляет актер Григорий ЛЕГКИЙ, сыгравший Артемия Мулина. - Всегда приятно работать в комедиях. Я слегка устал от негатива и мрачняка, а в комедии можно чуть-чуть подурковать. Вы знаете, я внутреннего Вицина нашел в себе. Руслан Бушинский у меня ассоциируется с Никулиным, а я - с Вициным. Знаю, что нескромно.

Инсценировку «Руки у нас холодные» по рассказам Антона Чехова костанайскому зрителю показали в декабре прошлого года. «Невольница» - вторая и последняя премьера команды из Москвы. Сейчас режиссер и художники готовятся к работе в театре Орска.

Фото Ксении РЕБИК